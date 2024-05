Business travel, tutti i premiati a Ima 2024

Un’undicesima edizione con numeri da record, con oltre 300 partecipanti appartenenti, a vario titolo, alla business travel industry. E ancora, 24 categorie in gara, una short list di 72 finalisti e 26 vincitori oltre una menzione speciale, chiamati sul palco a ritirare l’ambito trofeo a spirale. Questi i numeri di Ima 2024, premio organizzato da Newsteca, casa editrice della testata Mission. Un evento che ha alle spalle un lungo anno di lavoro tra selezione dei candidati e riunioni di giuria e che si conclude con la premiazione delle eccellenze del comparto: travel manager, ma anche compagnie aeree, rent a car, catene alberghiere e hotel, società tecnologiche, siti di prenotazione, travel management company.

Per candidarsi a Ima i partecipanti hanno compilato il questionario relativo alla categoria prescelta sul sito www.italianmissionawards.it. La raccolta delle candidature si è conclusa a gennaio di quest’anno. Successivamente la giuria, composta da travel manager esperti appartenenti a grandi aziende e multinazionali con sede in Italia, si è riunita per valutare decidere i vincitori.

Per la cena di gala è stato scelto il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. Gli ospiti, accompagnati da una guida, hanno potuto apprezzare i diversi percorsi suggestivi tra storia e contemporaneità, arte e scienza che caratterizzano questa location. La cena si è svolta nello spazio Polene, area centrale del Padiglione Aeronavale dominato dalla facciata del ponte di comando del transatlantico Conte Biancamano e dal catamarano AC72 Luna Rossa.

Il padiglione, che conserva alcuni tra i più importanti e affascinanti cimeli del Museo, ha visto sfilare, tra una portata e l’altra, tutti i vincitori dell’ambito ‘award’ a spirale.

Ecco tutti i vincitori:

Trasporto Aereo

Compagnia aerea dell’anno per i viaggiatori d’affari: Emirates

Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – lungo raggio: Cathay Pacific

Miglior business class: Emirates

Menzione speciale della giuria: La Compagnie

Miglior compagnia aerea per i viaggiatori d’affari – corto e medio raggio: ITA Airways

Alberghi

Catena alberghiera dell’anno: Starhotels

Miglior hotel business per i viaggiatori d’affari: Milano Verticale | UNA Esperienze

Miglior luxury hotel per i viaggiatori d’affari: Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel | Minor Hotels

Meeting ed Eventi

Miglior spazio per meeting ed eventi sotto i 1000 mq di spazi espositivi: DoubleTree by Hilton Trieste | HNH Hospitality

Miglior spazio per meeting ed eventi sopra i 1000 mq di spazi espositivi: Nhow Milano | NH Hotel

Società di Autonoleggio

Miglior società di autonoleggio per i viaggiatori d’affari: Hertz

Premio speciale della casa editrice Newsteca: Noleggiare

Travel Technologies

Miglior offerta di soluzioni tecnologiche per la gestione dei viaggi d’affari: Cisalpina Tours

Miglior self booking tool: BizTravel Evolution | Uvet GBT

Miglior soluzione mobile per i viaggiatori d’affari: BizTravel Evo APP | Uvet GBT

Travel Management Company

Miglior travel management company con fatturato bt sopra i 40 milioni di euro: Uvet GBT

Miglior travel management company con fatturato bt sotto i 40 milioni di euro: Frigerio Viaggi

Miglior call center/btc: Uvet GBT

Miglior servizio di account management: Cisalpina Tours

Sostenibilità e Inclusione

Migliori iniziative dell’anno nell’ambito della sostenibilità: ITA Airways

Migliori iniziative dell’anno nell’ambito dell’inclusione: Accor

Travel Manager

Travel manager dell’anno sopra i 1000 viaggiatori: Elisa Amerio – Siemens

Travel manager dell’anno sotto i 1000 viaggiatori: William Gandolfi – Gruppo AB

Miglior progetto di ottimizzazione dei costi e della soddisfazione dei viaggiatori: Elisa Ciampa – Intesa Sanpaolo

Miglior progetto d’implementazione di tool/app per i viaggiatori d’affari: Diana Charlotte Da Ros – Stellantis

Travel team dell’anno: H&M

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa dell’evento