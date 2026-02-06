Busitalia affida il commerciale a Erik Pettinicchi

Busitalia affida il commerciale a Erik Pettinicchi
06 Febbraio 13:10 2026

Nuova nomina in casa Busitalia. Erik Pettinicchi diventa direttore commerciale dopo la sua esperienza in Hertz, dove ha ricoperto ruoli di primo piano tra cui quello di direttore operations e direttore Pmo Europe.

La nomina che arriva in un contesto di forte crescita dell’incoming turistico, di crescente attenzione alla mobilità sostenibile e integrata.

«Inizio il mio percorso come commercial director in – ha dichiarato Pettinicchi – in un momento cruciale per l’Italia: incoming turistico in forte crescita, ⁠bisogno concreto di mobilità sostenibile e integrata, ⁠trasporti come leva strategica per il Sistema Paese. Per me è un passaggio in continuità con il servizio in Hertz, dove ho imparato quanto la mobilità sia centrale nell’esperienza di viaggio dei nostri ospiti e nello sviluppo dei territori».

Nei giorni che vedono i bus di Fs impegnati nei servizi legati alle Olimpiadi, Pettinicchi entra nel team con il piede giusto: «Motivato, responsabile e pronto a fare squadra con i vertici Serafino Lo Piano e Flavio Nogara», rispettivamente amministratore delegato e presidente.

