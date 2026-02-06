Busitalia affida il commerciale a Erik Pettinicchi

Nuova nomina in casa Busitalia. Erik Pettinicchi diventa direttore commerciale dopo la sua esperienza in Hertz, dove ha ricoperto ruoli di primo piano tra cui quello di direttore operations e direttore Pmo Europe.

La nomina che arriva in un contesto di forte crescita dell’incoming turistico, di crescente attenzione alla mobilità sostenibile e integrata.

«Inizio il mio percorso come commercial director in – ha dichiarato Pettinicchi – in un momento cruciale per l’Italia: incoming turistico in forte crescita, ⁠bisogno concreto di mobilità sostenibile e integrata, ⁠trasporti come leva strategica per il Sistema Paese. Per me è un passaggio in continuità con il servizio in Hertz, dove ho imparato quanto la mobilità sia centrale nell’esperienza di viaggio dei nostri ospiti e nello sviluppo dei territori».

Nei giorni che vedono i bus di Fs impegnati nei servizi legati alle Olimpiadi, Pettinicchi entra nel team con il piede giusto: «Motivato, responsabile e pronto a fare squadra con i vertici Serafino Lo Piano e Flavio Nogara», rispettivamente amministratore delegato e presidente.