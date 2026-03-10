Busitalia lustra a Napoli la medaglia olimpica

Un 2026 ricco di opportunità per Busitalia, che si presenta a Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo (Pad. 5 – Stand 5064-65) con la medaglia dei Giochi di Milano-Cortina appuntata al petto.

Ha funzionato alla perfezione la company insieme a Trenitalia (Gruppo Fs) per le Olimpiadi e per l’occasione sono stati messi a disposizione dell’evento 500 autobus in cinque cluster in Lombardia, Veneto e Trentino, con 1,6 milioni di passeggeri trasportati.

La società di trasporto su strada di Trenitalia, inoltre, beneficia dell’aumento del volume di presenze registrate nell’ultimo anno nelle strutture ricettive italiane, che crescono a due cifre rispetto al 2019.

In particolare, il turismo straniero ha segnato una crescita del 50% in confronto al periodo pre-Covid: è l’evidente segno di una domanda in forte espansione (dati Istat).

I turisti, infatti, scelgono sempre di più di non muoversi con la macchina e le immatricolazioni dei nuovi veicoli scendono di anno in anno (-25% rispetto al 2019).

Forte di una competenza storica nel trasporto pubblico locale, ma anche di una consolidata esperienza nel trasporto passeggeri per piccoli e grandi eventi, Busitalia si posiziona come player competitivo nei segmenti turistico, Mice e dei grandi eventi. Una strategia all’interno della quale si inserisce l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Busitalia