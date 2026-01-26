Buy Cultural Tourism torna il 27 febbraio a Firenze

Conto alla rovescia per Buy Cultural Tourism 2026, il workshop B2B del turismo culturale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di itinerari e viaggi culturali. L’appuntamento è per venerdì 27 febbraio 2026 al Palazzo dei Congressi di Firenze, all’interno della XII edizione di tourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale.

Giunto alla nona edizione, Buy Cultural Tourism rappresenta oggi uno degli appuntamenti di riferimento per gli operatori specializzati nel turismo culturale. Destinazioni, enti del turismo, enti territoriali, tour operator, dmo, dmc e strutture ricettive incontreranno buyer di agenzie di viaggi italiane, selezionati con il supporto di Trust Force, e per la prima volta anche operatori internazionali, grazie alla collaborazione con Toscana Promozione Turistica.

FORMAT RINNOVATO

L’edizione 2026 introduce inoltre un format rinnovato, con orario esteso e incontri programmati sia nella sessione mattutina sia in quella pomeridiana, per favorire un networking più efficace e mirato. A seller e buyer è offerta anche la possibilità di usufruire di tariffe agevolate per il pernottamento in strutture selezionate di Firenze, grazie al supporto di Fondazione Destination Florence Convention & Visitors Bureau, host destination partner dell’evento.

Buy Cultural Tourism è organizzato da Mark pr in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e rientra nel programma ufficiale di tourismA, Salone Archeologia e Turismo Culturale, manifestazione organizzata da Archeologia Viva (Giunti Editore), che mette in dialogo patrimonio culturale e turismo attraverso un calendario ricco di appuntamenti. Tra questi, il convegno “Fare turismo culturale oggi”, durante il quale sarà presentato in anteprima il Report sul turismo culturale 2026 di The Data Appeal Company – Gruppo Almawave.

LA CULTURA COME DRIVER DI VIAGGIO

Il turismo culturale, in tutte le sue declinazioni, rappresenta una delle principali motivazioni di viaggio. Dati diffusi dalle principali organizzazioni internazionali del turismo e da istituzioni europee e nazionali indicano che una quota significativa dei flussi turistici è legata al patrimonio culturale, spesso integrato con enogastronomia, eventi e turismo esperienziale. In Europa e in Italia la cultura si conferma tra i principali driver di scelta della destinazione, soprattutto per i segmenti a maggiore valore aggiunto e per il turismo organizzato.

Buy Cultural Tourism è una piattaforma strategica per destinazioni e operatori del settore per intercettare nuove opportunità di business e contribuire allo sviluppo di un turismo culturale sempre più strutturato, sostenibile e internazionale.

GUARDA IL VIDEO.

Le foto pubblicate sono state inviate da tourismA.