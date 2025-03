Bwh Hotels cala il poker in Veneto: nuova apertura a Padova

Non si ferma la crescita di Bwh Hotels Italia & Malta nel Veneto: aumenta infatti il numero delle strutture affiliate al Gruppo nella regione grazie all’ingresso del Sure Hotel by Best Western Milano di Padova. La struttura, la quarta del network nel capoluogo ai piedi dei Colli Euganei e la terza appartenente alla stessa proprietà, è già prenotabile attraverso i canali di Bwh.

L’hotel è un 4 stelle ecosostenibile e pet-friendly che offre 80 camere. La struttura dista 16 minuti a piedi dal Palazzo della Ragione e tre chilometri sia dai Musei Civici Eremitani di Padova sia dalla Cappella degli Scrovegni. Le camere sono dotate di wifi gratuito, tv e minibar. Alcune sistemazioni comprendono anche un angolo relax. L’hotel dispone anche di una palestra attrezzata free 24/7 e di due sale meeting da 20 posti per le riunioni o anche per lo smartworking.

«Abbiamo sempre voluto che il nostro hotel fosse più di un semplice luogo di soggiorno: un punto di riferimento per chi cerca comfort, servizi di qualità e un’attenzione particolare alla sostenibilità – ha commentato Giorgio Boaretto, già titolare a Padova del Best Western Plus Hotel Galileo e del Best Western Plus Net Tower Hotel – Entrare a far parte del network Bwh Hotels è un’opportunità straordinaria per ampliare la nostra visibilità e offrire ai nostri clienti i vantaggi di un network internazionale, senza rinunciare alla nostra identità. D’altronde abbiamo avuto modo di sperimentare i benefici di questa affiliazione, riconoscendo in Bwh un partner solido e affidabile, in grado di supportarci nella crescita e nello sviluppo del nostro business».

Anche Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta, ha sottolineato l’importanza dell’ingresso della struttura nel network: «Accogliere nel network la terza struttura della stessa proprietà è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo ingresso non solo rafforza la nostra presenza in Veneto, una delle aree più visitate in Italia sia per ragioni di turismo, sia per questioni di business, ma consolida la fiducia nei valori e nei vantaggi offerti dal nostro Gruppo. Siamo orgogliosi di portare avanti questa collaborazione, certi che continuerà a offrire ai viaggiatori un’ospitalità sempre più di qualità, sostenibile e attenta alle loro esigenze».