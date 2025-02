Bwh Hotels, il booking della primavera-estate viaggia al +10%

Bwh Hotels Italia & Malta ha chiuso il 2024 con una stima di fatturato b&b lordo di 377 milioni di euro, registrando un tasso di occupazione medio annuo del 74% e un incremento medio del 3,8% nel prezzo per camera, in riferimento alle 170 strutture affiliate.

Inoltre, nell'ottica di espansione, sono state realizzate 12 nuove attivazioni in altrettante località per un totale di 769 camere, mentre sono 6 le affiliazioni di prossima apertura.

SUPERATI I LIVELLI PRE-PANDEMIA

Le performance del 2024 sono state in crescita costante rispetto all’anno precedente, con ampio superamento dei livelli pre-pandemia. In particolare, l’Adr (prezzo medio camera) ha segnato un incremento del 3,8% rispetto al 2023, con alcune eccellenze a livello di destinazioni: Roma (+7,8%), Padova (+7,1%), Firenze (+5,6%), Torino (+5,6%), città del Friuli (+5,5%), Mestre (+4,7%) e Napoli (+4,5%). Il RevPar (fatturato per camera disponibile) è aumentato mediamente del 2,7% rispetto al 2023, sempre registrando eccellenze nelle località regional del Veneto (+11%) e del Lazio (+8%) e nelle città di Verona (+5,2%), Siena (+4,9%), Bologna (+4,6%) e Venezia (+4,5%). I valori pre-Covid sono ampiamente superati già dallo scorso anno, segnando di fatto l’inizio di una nuova era per il settore. Gli hotel del gruppo registrano crescite totali rispetto al 2019, del 34% per Adr e del 38,5% per RevPar.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti in modo diffuso da tutti gli Alberghi del Gruppo e dai nostri canali di vendita» ha commentato Sara Digiesi, amministratrice delegata di Bwh Hotels Italia & Malta. «L’ impegno profuso per garantire esperienze eccellenti in tutti i segmenti serviti dai nostri brand ha portato una crescita concreta delle performance economiche e della customer satisfaction, nelle oltre 100 destinazioni che copriamo», si legge nel comunicato stampa diffuso dalla società.

L’OUTLOOK

Anche l’on the book segue questo trend positivo, con interessanti anticipi di prenotazione: per il prossimo periodo invernale, si registra ad oggi una crescita del 4% in termini di camere occupate e Adr, mentre per il periodo primaverile ed estivo sono già prenotate il 10% di camere in più rispetto allo scorso anno, con un Adr superiore del 3%.

In questo contesto di continuo sviluppo, il gruppo ha anche concentrato risorse importanti in investimenti per il miglioramento delle strutture e dei servizi: tra il 2024 e il 2025 risultano attivi 42 progetti di ristrutturazione e restyling, in diversi hotel. Inoltre, nell’ottica di espansione, sono state realizzate 12 nuove attivazioni in altrettante località, mentre sono sei le affiliazioni di prossima apertura. Tra le nuove destinazioni del 2024 ci sono Matera, Torri del Benaco sul Lago di Garda, Lerici, Modica e Porto Palo, per un totale di 769 camere.

