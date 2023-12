Bwh Hotels Italia affilia il Sabaudia Hotel & Spa

New entry per Bwh Hotels Italia. L’ultima affiliazione al gruppo, in ordine di tempo, è a Sabaudia, nel Lazio, con Best Western Plus Sabaudia Hotel & Spa. Aperto tutto l’anno, l’albergo è collocato tra lago, pineta e mare in una destinazione tradizionalmente leisure che, per la sua posizione strategica, richiama anche la clientela business.

Oggetto di un radicale restyling concluso nel 2020, l’hotel ha un design contemporaneo ed è dotato di soluzioni domotiche di eccellenza. Dispone di 37 camere, con il ristorante Vivaldi – aperto anche alla clientela esterna – e una sala meeting per eventi e riunioni fino a 100 persone.

Gli ospiti hanno un accesso senza limiti di tempo alla piscina – con idromassaggio – esterna, riscaldata e localizzata nell’ampia area wellness-Spa che comprende due sale per i massaggi, sauna e lounge relax. Nel 2024 l’area sarà ulteriormente arricchita e completata con nuovi servizi.

«La nostra è una struttura con una vocazione ecologica e sostenibile, tra le pochissime in Italia in classe energetica A4 – osserva Marco Lamonica, proprietario dell’albergo – Ci siamo affidati a Bwh Hotels Italia per dare un impulso al business della struttura e visibilità sui mercati nazionali e internazionali alle ricchezze del nostro territorio che possono e devono essere maggiormente valorizzate. L’auspicio è che il marchio, il supporto commerciale business, leisure e Mice e le attività di comunicazione e marketing contribuiscano al nostro sviluppo in modo significativo».