Bwh Hotels Italia & Malta mette al centro il benessere dei dipendenti

Nasce People Care, una serie di iniziative dedicate al tema gestione risorse umane pensate per gli alberghi a opera di Bwh Hotels Italia & Malta.

Una gestione attenta e rispettosa di tutti i lavoratori nelle aziende in generale è un tema quanto mai attuale, in particolare lo è anche per le aziende dell’hospitality. Conoscere e comprendere come siano mutate le esigenze dei collaboratori, quali siano gli strumenti più idonei oggi disponibili per ogni passaggio della vita in azienda è essenziale per le strutture ricettive di qualsiasi dimensione.

Le proposte di Bwh Hotels Italia & Malta, si pongono come supporto e guida agli alberghi affiliati del Gruppo e predispongono strumenti e accordi pensati per gli hotel e pronti ad essere personalizzati e veicolati in ciascuna realtà in base alle specifiche esigenze e caratteristiche.

Per la parte dedicata al welfare, il progetto vede la collaborazione con Teamwork azienda per la consulenza nel settore hospitality e l’uso di una piattaforma condivisa proposta agli hotel la Uplife di Jakala, uno strumento facile e ricco di servizi e vantaggi, che include l’accesso, per esempio, a rimborsi dedicati alla famiglia, voucher per visite mediche, per il tempo libero e anche per i viaggi.

Il progetto è già partito in due strutture pilota a Milano, Best Western Hotel Madison e Hotel Astoria, Sure Hotel Collection by Best Western.

«Le priorità e le esigenze delle persone rispetto alla propria vita professionale sono profondamente mutate e occorre offrire risposte appropriate. Gli strumenti di welfare disponibili possono essere una utile risorsa, vanno compresi e adattati alle singole realtà per massimizzarne i benefici, perciò abbiamo predisposto un progetto master, pronto per essere personalizzato da ciascuna delle strutture», sottolinea Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta.

«UpLife rappresenta molto più di una semplice piattaforma di gestione del welfare – afferma Stefania Cedrangolo, responsabile del welfare – Jakala è un partner affidabile che si impegna a fornire soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni società. Con UpLife, aiutiamo le aziende a consolidare il loro impegno per il benessere dei dipendenti e migliorare la retention dei propri talenti».

Oltre al welfare, il Bwh Hotels Italia & Malta supporta le strutture con sistemi di recruitment e selezione, con oltre 1.600 ore di formazione all’anno, momenti di incontro e confronto, con tariffe e promozioni dedicate legate ai viaggi e tanto altro.