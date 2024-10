Bwh Italia, entra in rete il Turin City Centre sotto l’insegna Sure Hotel

New entry per Bwh Hotels Italia & Malta che ha associato il Turin City Centre, che entra a far parte del network con il brand Sure Hotel by Best Western.

Situato in un palazzo storico risalente al 1800, l’Hotel Turin City Centre combina il fascino dell’architettura classica con servizi moderni e innovativi: la struttura dispone di 56 camere e una sala meeting che può accogliere fino a 40 persone.

«L’ingresso del nostro hotel nel Gruppo Bwh – ha sottolineato il proprietario dell’albergo Fabio Borio, già titolare del Best Western Plus Hotel Genova e membro del cda del Gruppo – rappresenta un passo naturale. Bwh è un brand che garantisce continuità e qualità, offrendo un supporto strategico che riteniamo essenziale per garantire un’esperienza di alto livello ai nostri ospiti».

Parole cui fanno eco quelle di Gabriela Cristiani, co-proprietaria della struttura e già titolare del Best Western Hotel Luxor e del Best Western Crystal Palace Hotel Torino: «Consolidare il nostro rapporto con Bwh è un segno di fiducia reciproca. Siamo entusiasti di continuare a crescere insieme, mantenendo l’eccellenza e offrendo valore, in una città come Torino che ha così tanto da offrire».

Questa consolidata fiducia si riflette anche nelle parole di Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta: «Con l’ingresso del Turin City Centre, il nostro Gruppo rafforza la sua presenza in una città strategica come Torino, arrivando a sette strutture in pieno centro. Questo risultato conferma l’impegno di Bwh nel supportare le esigenze dei viaggiatori, offrendo hotel in location prestigiose e ben servite. La fiducia dimostrata dai nostri partner, che scelgono d’investire ancora in Bwh, è il segno tangibile della qualità e del valore che riusciamo a garantire e siamo pronti a continuare su questa strada per accrescere ulteriormente la nostra offerta».

L’Hotel Turin City Centre si trova in una posizione strategica nel cuore di Torino, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bwh Hotels