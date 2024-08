Calendario scolastico e viaggi: la chance della maxi Pasqua

Sono stati annunciati i calendari scolastici 2024-25 per ciascuna regione italiana, con alcuni istituti che in virtù dell’autonomia scolastica sono intenzionati ad approfittare di un mega ponte che combina le vacanze di Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio e la bella opportunità per le famiglie di pianificare un viaggio (anche lungo) prima dell’estate.

Guardando il calendario, nel 2025 Pasqua cade il 20 aprile con le vacanze scolastiche che partiranno come ogni anno dal giovedì precedente (il 17). C’è poi il 25 aprile, la festa della Liberazione, che arriva di venerdì e regala di suo tre giorni di pausa dalle lezioni. Infine, c’è la festa dei Lavoratori del 1° maggio che quest’anno è un giovedì.

Dunque, alcuni istituti (come ad esempio a Roma) vogliono optare per la chiusura della scuola dal 17 al 27 aprile, legando le vacanze pasquali con il weekend lungo per il 25 aprile. Parliamo di 10 giorni consecutivi, e in alcuni casi gli alunni dovranno recuperare le lezioni in alcuni sabati dell’anno. Altre scuole hanno scelto lo stop prolungato dall’attività didattica deliberando un ponte dal 17 aprile al 4 maggio, che prevede ben 17 giorni consecutivi di vacanza.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce il calendario delle festività dell’anno scolastico con un’ordinanza. In quello 2024-2025, i giorni di chiusura per tutte le scuole di ordine e grado in Italia saranno: tutte le domeniche; l’1 novembre, festa di tutti i santi; l’8 dicembre, Immacolata concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre, Santo Stefano; l’1 gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; l’1 maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del santo patrono.

Ogni regione può poi scegliere altre date di sospensione delle lezioni, oltre alle festività, fermo restante il limite di 200 giorni di scuola al fine di assicurare la validità dell’anno scolastico.