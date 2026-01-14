Campania, debutta il Progetto Borghi

I reperti storici e artistici, le storie e le tradizioni locali dalle confraternite, passando per inediti archivi fotografici. Sono alcuni dei soggetti protagonisti del “Progetto Borghi – Building Opportunities for Rural Growth: Heritage and Innovation“, la docu-web-serie prodotta dall’Associazione Renovatio, che valorizza alcuni significativi territori campani come Sessa Aurunca, Montesarchio, Sant’Agata de Goti, Cusano Mutri, Aversa, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere.

Il progetto, che utilizza le piattaforme digital e social come strumento di valorizzazione, nasce come un percorso di ricerca e sperimentazione volto a promuovere un rinnovato approccio alla divulgazione del patrimonio culturale, basato sull’ascolto dei territori e sul coinvolgimento attivo delle popolazioni.

Finanziato dalla Fondazione Changes nell’ambito dello Spoke 8 gestito da La Sapienza Università di Roma nell’ambito del Pnrr, ha come partner l’impresa Logos, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e l’Associazione Renovatio.

Ogni episodio è stato concepito per restituire l’identità specifica dei singoli borghi – attraverso paesaggi, memorie, pratiche e voci locali di associazioni, confraternite, artigiani, imprese familiari – mantenendo una trama narrativa comune, che consente di “leggere” i diversi contesti come parti di un racconto corale. I cinque capitoli tematici sono brevi docu-film, delle durata media di 15 minuti, disponibili parzialmente sulla pagina YouTube di Renovatio.

A oggi quasi due milioni le visualizzazioni sommando i risultati tra tutte le piattaforme social, con oltre 300mila views solo su Instagram. L’obiettivo è promuovere e valorizzare scientificamente questi territori, ma porre anche l’attenzione su un tema cruciale nell’ambito della divulgazione culturale, ovvero la creazione di contenuti che possano diventare anche intrattenimento culturale.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Free Trade