Camper, è Cerullo il neo presidente Apc

Nuovo vertice per l’Apc, l’Associazione Produttori Caravan e Camper, che ha eletto all’unanimità Gianguido Cerullo presidente.

Ingegnere e già amministratore delegato di Trigano Spa, Sea Spa, Trigano Servizi Srl e Trigano Van Srl, Cerullo assume oggi la guida dell’organismo che rappresenta il comparto produttivo italiano ed europeo del caravanning in Italia; un settore di eccellenza che ci vede tra i principali player a livello europeo, al terzo posto come Paese produttore di camper. Inoltre, come per il settore auto, anche nella camperistica l’Italia vanta un numero importante di aziende fornitrici di componentistica per l’industria europea del camper e della caravan, anch’esse associate ad Apc.

L’elezione di Cerullo avviene in un momento strategico per il comparto, caratterizzato da una crescita costante dell’interesse verso il “turismo in libertà”. Sotto la sua guida, l’associazione punterà a promuovere la cultura del turismo en plein air, a sviluppare il mercato italiano e a consolidare il dialogo e la collaborazione con gli stakeholder e con tutte le istituzioni.

«È un onore assumere la guida di Apc in una fase così dinamica per il settore – ha commentato il neo presidente – Continueremo a impegnarci per promuovere il mercato del camper in Italia, rafforzare le istanze del comparto, valorizzandone tutti gli aspetti e dialogando in modo costruttivo con le istituzioni e con i partner strategici affinché il turismo in camper rappresenti sempre più un volano per l’economia del comparto turistico e del nostro Paese».

Cerullo succede a Simone Niccolai, a cui il Comitato direttivo dell’Apc ha rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno e i risultati raggiunti nei suoi nove anni di presidenza.