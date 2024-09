Camper, Mitur: via libera al bando da 33 milioni per più aree di sosta

Tante buone notizie per il turismo open air, che chiuderà la stagione 2024 con un previsionale di 11,4 milioni di arrivi, un incremento del 3,5% sullo scorso anno e 71 milioni di presenze (+1,3%): la prima su tutte è il via libera al bando del ministero del Turismo di 33 milioni di euro a disposizione per aumentare le aree di sosta sul territorio nazionale.

Lo ha annunciato lo stesso ministro del Turismo, Daniela Santanchè intervenuta al Salone del Camper svoltosi a Parma lo scorso fine settimana: «Puntiamo moltissimo sul turismo all’aria aperta perché sta crescendo con numeri importanti: siamo vicini agli 8 miliardi di euro, quindi una cifra importante anche per il nostro Pil. E pure in termini di presenze siamo secondi, soltanto dopo la Francia, ma abbiamo tutti gli elementi per arrivare sul primo scalino del podio. Il ministero del Turismo, come tutto il governo, ci crede. Non a caso nei prossimi giorni partirà il bando di 33 milioni di euro per aumentare le aree di sosta per i camper perché dobbiamo pensare che il turismo all’aria aperta non è più come una volta: oggi sono dei veri e propri viaggi, dove ci sono case mobili, spazi per i camper, come anche imprenditori e lavoratori che hanno fatto diventare grande questo settore».

La riprova di un settore ad alta velocità di crescita è data anche dai numeri dell’evento fieristico: 330 espositori, di cui 70 provenienti da 16 paesi esteri; più di 600 veicoli ricrezionali esposti su una superficie totale di 110mila metri quadrati e una flotta partecipazione di pubblico che ha bissato i numeri dello scorso anno, quando si sono registrati oltre 100mila visitatori.

Numeri che consacrano questo evento, organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con Apc (Associazione Produttori Caravan e Camper), come la prima fiera di settore in Italia e la seconda in Europa.

Molto seguito anche il convegno “Turismo e Turismi: il futuro del Plein Air”. Franco Mosconi, presidente di Fiere di Parma, proprio nel corso di questo incontro ha sottolineato: «Il Salone del Camper non è solo una vetrina per gli appassionati del plein air ma un volano per l’intero settore turistico. Una manifestazione indispensabile per i produttori dei mezzi ma anche per l’intera filiera, oltre che per gli appassionati, che qui trovano veicoli, accessori, innovazione, attrezzature, novità tecnologiche, destinazioni e idee».

Dello stesso parere Simone Niccolai, presidente di Apc, Associazione Produttori Caravan e Camper che ha aggiunto: «Il camper per il tempo libero è un megatrend del futuro, anzi già oggi è realtà. Il settore camper è in crescita e può contribuire in maniera significativa allo sviluppo economico e turistico dell’Italia. Il camper non è solo uno strumento per le vacanze, ma anche per i weekend tutto l’anno, che consente di vivere con stile e in pieno comfort momenti di sport, di socialità con famiglia e amici e di scoprire la natura e la bellezza dei luoghi. Adatto anche per lo smart working e per avere Fido sempre con sé ».

Presenti al Salone anche le rappresentanze di categoria tra cui Faita-federcamping con il presidente Alberto Granzotto che ha osservato: «La nostra associazione è impegnata in una interlocuzione continua con il ministero per incentivare la crescita qualitativa e l’innovazione, della imprese del settore con un particolare riguardo ai temi della sostenibilità, digitalizzazione, formazione e della destagionalizzazione. E questo per sostenere un comparto che nell’attuale stagione conferma il trend positivo degli ultimi anni con un previsionale pari a 11,4 milioni di arrivi pari ad un incremento del 3,5% rispetto al 2023, per 71 milioni di presenze (+1,3%).»

Granzotto ha poi aggiunto: «Le maggiori performance si registrano nel nord est, ma in tutta Italia sono in atto un’espansione e un’evoluzione in termini qualitativi senza precedenti. Risultati che si debbono attribuire agli investimenti realizzati dalle imprese sul piano della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e dell’inclusione. Puntiamo su questi tre aspetti, che rappresenteranno anche il fulcro del primo Forum Open Air di Faita, evento nazionale che si terrà a Roma i prossimi 28 e 29 ottobre».

Proprio nell’ambito del Salone, Faita ha comunicato che il mercato generato dagli ospiti dotati di veicoli ricreazionali (roulotte e camper) rappresenta un’importante e consistente parte del totale realizzato dalle imprese italiane. L’immatricolato da settembre 2023 a maggio 2024 è stato di 4.904 veicoli in Italia (circa il 90% dei quali camper) su 109.971 veicoli immatricolati in tutta Europa (53.272 nella sola Germania).

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Salone del Camper