Campus per studenti: il progetto “Brainville” di Swadeshi

Brainville è il progetto del Gruppo Swadeshi Hotels per quattro nuovi campus in Campania, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che accoglieranno studenti del 2026-27. Brainville combina “brain” con “ville”, evocando l’immagine di una città dinamica e stimolante dove gli studenti possono sviluppare il loro potenziale intellettuale, stringere legami e coltivare idee. Un ecosistema vibrante che valorizza le connessioni culturali, la creatività e l’innovazione.

Innovazione, sostenibilità e opportunità sono, infatti, i concetti che il brand applica allo student housing in Italia. Con una richiesta globale di alloggi per studenti in continua crescita e un mercato italiano caratterizzato da un’offerta ancora limitata, Brainville si pone l’obiettivo di colmare questo gap. L’Italia è tra le prime dieci destinazioni mondiali per studenti internazionali, con circa un milione di presenze ogni anno. Tuttavia, la carenza di posti letto rappresenta una sfida importante, specialmente in città universitarie minori, dove la domanda supera di gran lunga l’offerta.

Grazie anche al supporto delle agevolazioni finanziarie e urbanistiche messe in campo dal governo, il Gruppo ha deciso di investire in un settore cruciale per il futuro del Paese. «Il progetto Brainville nasce su scala nazionale e guarda al futuro – spiega Nicola Ciccarelli, ideatore dell’iniziativa – sia per migliorare l’esperienza universitaria degli studenti, e dunque delle famiglie, sia per gli aspetti che riguardano l’innovazione e l’impatto ambientale che le strutture avranno nel contesto in cui nasceranno».

Le prime operazioni di Brainville sono già in corso nelle città di Ferrara, Pavia, Calvanico (Salerno) e Padova. Le aree che accoglieranno gli studentati sono state già acquisite e sono oggetto di restyling, per essere a disposizione del mercato per l’anno accademico 2026-27.

Ogni struttura sarà realizzata in ottica green, con massima attenzione a evitare gli sprechi e uno sguardo all’inclusione e all’accessibilità, con un occhio particolare rivolto ai più fragili. Per la realizzazione degli studentati saranno utilizzati materiali ecofriendly e tecniche costruttive a basso impatto ambientale che prevedono l’implementazione di sistemi di gestione energetica efficienti e impianti per il riciclo delle acque. L’innovazione riguarda anche i servizi che saranno offerti nei vari campus: connettività internet ad alta velocità, sistemi di sicurezza avanzati, aree studio funzionali, palestre e zone verdi per il relax e lo sport.

Il rendering dello studentato di Pavia è stato mandato dall’ufficio stampa di Swadeshi Hotels