Canada, Neos ora vola sulla Milano Malpensa-Toronto

Dal 6 aprile una nuova tratta collega Milano Malpensa a Toronto in connessione con i voli Neos in arrivo da Amritsar (India): un’ulteriore opportunità di crescita a livello internazionale per il business della compagnia aerea italiana del Gruppo Alpitour e per l’hub milanese.

La nuova rotta avrà inizialmente una frequenza alla settimana, ogni giovedì, con un Boeing 787-9 Dreamliner: l’aereo decollerà alle 12.30 da Milano Malpensa e arriverà a Toronto alle 15; rientrerà alle 17 con atterraggio in Italia alle 6.50 del giorno successivo.

Con tale operazione, il vettore di Alpitour amplia così il proprio network verso il Nordamerica, dove dal 2021 è presente con tre voli settimanali sulla tratta New York-Milano Malpensa e dove ha registrato buone performance e rivestito un ruolo di rilievo nel panorama di riferimento. Il collegamento verso il Canada prosegue in questa direzione, rinforzando il posizionamento della compagnia aerea di linea con voli diretti verso il Nord America, comodi per il mercato italiano e con aeromobili di ultima generazione.

Il volo per Toronto andrà a integrare il collegamento con l’aeroporto di Amritsar, città principale dello Stato federato del Punjab, che dal 6 aprile crescerà a due operativi a settimana e confermando Milano Malpensa come hub strategico italiano e come scalo centrale da e verso l’Asia, in un’ottica di espansione internazionale del Paese e della compagnia.