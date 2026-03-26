Caos aeroporti Usa: emergenza personale e code

Gli aeroporti statunitensi stanno affrontando una delle fasi più critiche degli ultimi anni sul fronte della sicurezza e della gestione dei flussi, in un momento particolarmente delicato per il travel system americano. Il prolungato shutdown che colpisce il dipartimento della Sicurezza interna sta infatti mettendo sotto forte stress la Transportation Security Administration (Tsa), l’agenzia federale responsabile della sicurezza nei trasporti, con effetti ormai evidenti in diversi grandi scali del Paese: code record ai controlli, personale insufficiente, operatività ridotta e crescenti timori per la tenuta del sistema in vista dei grandi appuntamenti internazionali, a partire dalla Coppa del Mondo di calcio maschile, in programma in estate.

QUATTRO ORE E MEZZA IN CODA

A lanciare l’allarme è stata la stessa acting administrator della Tsa, Ha Nguyen McNeill, che in audizione al Congresso ha parlato di tempi di attesa ai varchi mai registrati prima nella storia dell’agenzia, con picchi superiori alle quattro ore e mezza. Le maggiori criticità sono emerse in hub chiave come Atlanta, Houston e New York, dove le file si sono estese ben oltre le aree dedicate ai controlli, invadendo terminal, zone bagagli e in alcuni casi anche spazi esterni agli edifici aeroportuali.

Il nodo centrale è la carenza di personale. Dall’avvio dello shutdown, alla metà di febbraio, oltre 480 addetti ai controlli avrebbero già lasciato il posto di lavoro, con le assenze aumentate sensibilmente. In alcuni aeroporti di grandi dimensioni, le assenze hanno superato il 30%, arrivando in certi casi al 40-50% del personale previsto. Un livello che ha costretto la Tsa a ridurre l’operatività, con impatti immediati sull’esperienza dei passeggeri e sull’affidabilità del sistema.

Circa 50mila dipendenti della Tsa stanno continuando a lavorare senza stipendio. Una situazione che, secondo la stessa McNeill, sta producendo effetti sociali pesantissimi: alcuni agenti dormirebbero in auto per risparmiare sui costi di carburante, altri starebbero vendendo sangue e plasma o accumulando più lavori per far fronte alle spese quotidiane. Un quadro che, oltre a incidere sul morale, rischia di tradursi in un ulteriore aumento del turnover, proprio mentre il traffico cresce. La Tsa sta infatti affrontando il picco dei viaggi legati allo spring break, con volumi in aumento di circa il 5% rispetto allo scorso anno.

Per contenere l’emergenza, il dipartimento ha avviato il dispiegamento di centinaia di agenti Ice (immigrazione) e di altri funzionari federali in 14 aeroporti, con compiti di supporto alle funzioni non specialistiche di screening, come il controllo dei documenti e l’assistenza ai flussi. Una misura che ha però acceso il confronto politico a Washington: da un lato, i repubblicani denunciano l’indebolimento della sicurezza nazionale e chiedono una rapida soluzione allo shutdown e lo stanziamento dei fondi; dall’altro, i democratici contestano il ricorso a personale non originariamente destinato a questo tipo di operazioni e continuano a legare lo sblocco delle risorse a modifiche nelle politiche sull’immigrazione.

RISCHIO PER IL TRADE

Il braccio di ferro istituzionale ha quindi già travalicato il perimetro politico, trasformandosi in una questione operativa per il settore dei viaggi. Per compagnie aeree, aeroporti, tour operator e buyer del travel, il rischio è duplice: da una parte, il peggioramento dell’esperienza aeroportuale in uno dei mercati più importanti al mondo; dall’altra, un possibile danno reputazionale per la destinazione Usa proprio alla vigilia di una stagione di grandi eventi.

È in questo quadro che entra in gioco la Fifa World Cup 2026, appuntamento che richiederà una macchina aeroportuale estremamente efficiente per gestire il forte incremento dei flussi internazionali. E qui emerge un altro dato critico: secondo la Tsa, eventuali nuovi addetti assunti oggi non riuscirebbero comunque a essere operativi in tempo per il torneo. Il processo di formazione e certificazione completa di un addetto richiede infatti da quattro a sei mesi. In altre parole, la finestra utile per rafforzare davvero gli organici in vista della Coppa del Mondo si sta rapidamente chiudendo.

La preoccupazione non riguarda soltanto i grandi hub. La stessa McNeill ha ammesso che, se la crisi del personale dovesse aggravarsi, la Tsa potrebbe essere costretta a chiudere temporaneamente alcuni aeroporti minori.

Per il travel trade il messaggio è chiaro: gli Stati Uniti restano un mercato ad alta attrattività, ma la tenuta dell’infrastruttura aeroportuale è oggi una variabile da monitorare con attenzione. Il protrarsi dello shutdown non sta solo generando disagi nell’immediato, ma rischia di compromettere la capacità del Paese di presentarsi pronto ai grandi appuntamenti del 2026. In una fase in cui l’industria mondiale dei viaggi punta su affidabilità, fluidità e sicurezza, la congestione degli aeroporti americani diventa così un campanello d’allarme che va oltre la cronaca politica.