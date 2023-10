Capitale vista fiume con la dmo H2O Tevere Roma

Cinque diversi itinerari crocieristici in barca lungo i tratti distintivi del fiume Tevere, alla scoperta del territorio della Capitale con informazioni naturalistiche e storiche sul fiume, sui siti archeologici e sui comuni situati sul territorio circostante, degustazioni di vini e di prodotti d’eccellenza della Regione Lazio, musica dal vivo e spettacoli danzanti; e ancora vacanze in barca a vela, gite scolastiche e matrimoni sul fiume.

Tutto questo è il fulcro del prodotto “Go with the Flow” che verrà promosso dalla nuova dmo H2O (acronimo di “Hydro to Organize”) Tevere Roma, presieduta da Piero Orlando, con la destination manager Flavia Coccia, esperta dell’Isnart l’istituto di ricerche turistiche.

La giovanissima dmo è un partenariato pubblico-privato composto da 60 soggetti-soci tra cui iol capofila che è Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere.

Di fatto è un ventaglio di opportunità e modalità inedite per visitare Roma e le eccellenze della regione Lazio partendo dall’acqua: la parte preponderante è rappresentata da una ricca programmazione di crociere sul “biondo Tevere” nelle quali i passeggeri fruiranno di un accurato servizio di guide, con pranzi, aperitivi ed escursioni a terra a seconda del programma prescelto.

Ad esempio nell’itinerario che prevede la partenza da Porto di Traiano, oltre alla visita al parco archeologico di Ostia Antica, è previsto un pranzo a bordo con piatti tipici dove verranno proposte specialità gastronomiche locali. In un altro itinerario, con partenza e ritorno all’Isola Tiberina, l’itinerario prevede racconti sulla flora e fauna delle sponde del fiume e sui ponti di Roma, con informazioni storiche, e dopo un aperitivo a bordo, con degustazione di vini laziali, visita guidata al ghetto ebraico.

Le tre barche che ospiteranno questi percorsi turistici sono “l’Imperatrice” con una capacità fino a 140 posti, la “Love Boat” con 88 posti e la “Agrippina Superiore” da 66 posti.

C’è poi un ricco programma di destagionalizzazione che prevede proposte ben mirate come “Matrimoni a bordo“, ovvero la possibilità di organizzare cerimonie e festeggiamenti per il giorno del sì sulle imbarcazioni che effettueranno navigazioni ad hoc lungo il Tevere. E ancora “Scuola e Turismo“, ovvero proposte per gite scolastiche da commercializzare nei periodi che vanno da ottobre a marzo, e quindi nei periodi di spalla.

A completare le variegate offerte che verranno promosse dalla dmo H2O una serie di proposte ad “alta sostenibilità” della linea “Out Cage“ovvero vacanze molto cool in barca a vela nelle Isole Pontine con un equipaggio a disposizione per traversate tailor made. E ancora visite al Borgo e al Castello di Ostia Antica, al Museo delle Navi, ai porti imperiali di Roma. E una ricca programmazione di vacanze proposte dalla Valman Viaggi, operatore specializzato in viaggi personalizzati.