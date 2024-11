Capodanno nel mondo: dove festeggiare il 2025

Fuochi d’artificio, show e tradizioni per l’ultimo dell’anno dal Giappone all’Australia, passando per Vienna ed Emirati. Ecco come si festeggia il Capodanno nel mondo, aspettando il 2025.

TOKYO CELEBRA FUTURO E PASSATO

Godzilla compie 70 anni e Tokyo gli riserva uno spettacolo di projection mapping da cui iniziare la serata di Capodanno nella capitale nipponica. A partire dal tramonto del 31 dicembre sul Metropolitan Government Building di Shinjuku si può assistere alla proiezione, certificata come la più grande del mondo, dello spettacolo “Godzilla: Attack on Tokyo!”: un enorme Godzilla di 100 metri che distrugge la città. Le possibilità che offre Tokyo per Capodanno sono, in ogni caso, molteplici. La cerimonia più importante è quella dell’hatsumode, ossia il recarsi in visita al tempio per o-shogatsu, (il primo giorno dell’anno). Ormai quasi tutti lo fanno alla mezzanotte del 31, dove si assiste alla solenne cerimonia dei 108 rintocchi (joya-no-kane). La notte prosegue in attesa della prima alba dell’anno da ammirare dall’alto (rito dell’hatsu-hinode). A Tokyo i panorami mozzafiato si possono godere da Odaiba, la baia della città, da Roppongi Hills, oppure dalla Tokyo Sky Tree o dalla Tokyo Tower.

Se si vuole passare un capodanno più vivace la città offre anche grandi festeggiamenti alternativi, in particolare nei quartieri di Shibuya e Shinjuku si ritrovano tutti per brindare al nuovo anno in strada a ritmi scatenati. A mezzanotte si dà il via ai fuochi d’artificio sul porto di Yokohama.

FORESTA NERA IN MUSICA

Con l’incontaminata Foresta Nera a fare sfondo, la tedesca Baden-Baden può rappresentare l’opportunità per un Capodanno unico. Al concerto del 31 dicembre a Festspielhaus sarà presente la star violinista Daniel Hope che si esibirà con altri artisti di fama mondiale come il baritono americano Thomas Hampson, il jazzista svedese Nils Landgren e uno dei pochi veri chansonnier tedeschi, Horst Maria Merz. In alternativa, a Baden-Baden, si può anche prendere parte al tradizionale Ballo di Capodanno con cena al Kurhaus che promette un elegante passaggio al 2025.

A DUBAI LO STUPORE DEL TEATRO DELL’ACQUA

Dubai, città dello stupore, degli show internazionali, per Capodanno lo è ancora di più. Chi ama festeggiare in grande stile può scegliere i fuochi artificiali da record al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo.

Ma si può optare anche per un’esperienza unica: lo spettacolo La Perle, realizzato in un teatro d’acqua tra cascate e torrenti che allagano il palco per scomparire in pochi secondi. Lo show del 31 dicembre, accompagnato da acrobazie aeree e tuffi spericolati, è totalmente immersivo per un’esperienza indimenticabile.

A BAHAMAS PER IL JUNKAOO

Sandals offre un pacchetto unico per il Junkaoo, la celebrazione tipica della cultura bahamense, che si svolge quest’anno anche il giorno di Capodanno. Una festa sentita dalla popolazione locale che, mesi prima, prepara i tipici costumi folcloristici che sfilano per le strade, accompagnati da danze esuberanti al ritmo di fischietti, campanacci, corni e tamburi. Sandals Royal Bahamian segnala l’evento e suggerisce un cenone serale all’Arialia House su un’isola privata.

A SYDNEY IL PIÙ FAMOSO SHOW PIROTECNICO

I fuochi d’artificio a Sydney sono tra i più belli al mondo. I festeggiamenti di fine 2024 si possono vivere in diversi modi e il più sofisticato è all’interno dell’Opera House dove la sera del 31 si terrà il concerto “Opera Gala” con le più popolari arie dai capolavori classici. Nell’intervallo gli spettatori hanno un punto di vista privilegiato per lo show pirotecnico. Chi vuole invece vivere all’aperto lo spettacolo può trovarsi sotto l’Opera House. Qui si inizia con la Cerimonia del Fumo, in memoria della purificazione. Segue un “Benvenuto in Australia” alle 20.30, dove gli anziani del Metropolitan Local Aboriginal Land Council accolgono simbolicamente gli ospiti sulla terra dei Gadigal.

I festeggiamenti 2024 continuano con proiezioni sui piloni ed effetti di illuminazione, culminando nei Calling Country Fireworks alle 21.00, che mostrano l’arte aborigena e delle Isole dello Stretto di Torres attraverso musica e danza. Finale con fuochi d’artificio sul Sydney Harbour Bridge, ammirabili anche dal mare, se si sceglie il cenone a bordo di una barca.

VIENNA, IL VALZER E I 200 ANNI DI STRAUSS

Il 2025 è un anno speciale: tutta Vienna festeggia il 200° compleanno del re del valzer Johann Strauss con mostre, concerti, balli ed eventi. Quest’anno la capitale austriaca celebra quindi l’arrivo del 2025 con il consueto Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna che si tiene nella storica sala Musikverein, includendo i celebri valzer di Johann Strauss e altri classici della tradizione viennese, interpretati dall’orchestra sotto la direzione del maestro Riccardo Muti. Conosciuto per la sua eleganza e tradizione, il concerto attira spettatori da tutto il mondo, trasmette in diretta in oltre 90 paesi ed è disponibile anche in luoghi pubblici di Vienna come Stephansplatz e il Riesenradplatz al Prater dove si possono seguire in diretta le esibizioni del Musikverein, permettendo a tutti di partecipare. Oltre al Concerto di Capodanno, Vienna offre una ricca programmazione per festeggiare il nuovo anno. Il “Percorso di San Silvestro”, ad esempio, un evento all’aperto che attraversa il centro storico, propone stand gastronomici, spettacoli dal vivo e dj set fino a notte fonda.

MADRID SALUTA LA NOCHEVIEJA CON IL RITO DE LAS UVAS

La festa più popolare a Madrid si celebra nella Piazza di Puerta del Sol tra canti e balli. Per partecipare all’evento occorre munirsi di una parrucca colorata e di un grappolo di uva per il rito Las Uvas, che prevede si mangi un acino a ogni rintocco della mezzanotte.

Ma quest’anno c’è una novità: la Comunità di Madrid illuminerà l’edificio della Real Casa de Correos offrendo per la prima volta uno spettacolo di fuochi d’artificio e coriandoli. Per vivere appieno il Capodanno di Madrid si può anche partecipare alla San Silvestre Vallecana 2024, corsa di 10 km che si svolge proprio il 31 dicembre, a partire dalle ore 17.

IN ALTO ADIGE SI CELEBRA LA PACE CON “COLORS 2”

A Bressanone, nella Valle d’Isarco in Alto Adige, il tema del mercatino natalizio quest’anno è “la pace” e lo spettacolo di cui si può godere per le festività, e quindi anche per Capodanno, si intitola “Colors 2 – The Journey Continues”.

Situato all’interno del mercato, lo show vede protagonista un piccolo colibrì che vola in un mondo variopinto come messaggero di amore, luce e pace. Durante il suo viaggio, l’uccello incontra una creatura diversa, rendendo così omaggio alla diversità nel mondo.

Lo spettacolo riprende il tema della pace in modo fresco, leggero e toccante e celebra la bellezza delle differenze. La proiezione di quest’anno si avvale della collaborazione creativa tra Spectaculaires e l’artista ucraina della luce Julia Shamsheieva che la rende una celebrazione dell’umanità, dell’amicizia. La città annuncia l’evento come “una festa per i sani di cuore”.