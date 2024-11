Caraibi, nuova allerta meteo: voli cancellati e aeroporti chiusi a Cuba

Ennesima allerta meteo per uragano ai Caraibi, voli in difficoltà e scali chiusi a Cuba. American Airlines, Delta e Caribbean Airlines sono alcune delle compagnie aeree che stanno cancellando preventivamente i collegamenti sull’area a causa della tempesta tropicale Rafael, intensificatasi fino a diventare un uragano di 1ª categoria, che si avvicina alle Isole Cayman e punta verso ovest, minacciando di colpire Cuba come uragano di 2ª categoria.

Le autorità cubane hanno lanciato un allarme per l’imminente arrivo della tempesta, ordinando l’evacuazione di 37mila persone nella provincia orientale di Guantanamo e consigliando ai cittadini di prepararsi immediatamente. Il Dipartimento di Stato Usa ha emesso un avviso per Cuba, offrendo voli di rimpatrio per i cittadini americani e il personale non essenziale, raccomandando agli altri di “valutare con attenzione la possibilità di viaggiare verso Cuba a causa dell’impatto previsto dell’uragano Rafael”.

In un comunicato la compagnia aerea Caribbean ha specificato che “non sarà responsabile per il trasporto da/per un aeroporto alternativo o per le spese di hotel/pernottamento sostenute dai passeggeri interessati”. I viaggiatori colpiti possono prenotare nuovamente senza costi o penali entro il 2 dicembre 2024.

United Airlines, Air Canada e WestJet hanno emesso deroghe per i viaggiatori prenotati sui voli che si trovano sulla rotta della tempesta, compresi gli aeroporti di Kingston, Montego Bay, L’Avana e altri.

Anche quattro navi da crociera della Royal Caribbean hanno modificato i loro itinerari a causa di Rafael, tra queste Brilliance of the Seas, Freedom of the Seas, Radiance of the Seas e Vision of the Seas.

Da Viaggiare sicuri, la Farnesina avvisa che la Defensa Civil Cubana ha dichiarato l’allarme ciclonico, in particolare per le seguenti province: Villa Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Rio e Isla de la Joventud. Gli aeroporti di Gerona, Cayo Largo del Sur, La Habana e Varadero rimarranno chiusi, dalla mezzanotte di martedì 5 novembre 2024, fino alle ore 12 di giovedì 7 novembre 2024.

Si invitano i connazionali, che abbiano un viaggio programmato da o per uno di questi aeroporti, durante il periodo della sospensione delle operazioni di volo, a contattare l’agenzia o la compagnia aerea, da cui avevano acquistato il biglietto, per riprogrammare il proprio volo. Si raccomanda di seguire le istruzioni delle Autorità locali e di evitare gli spostamenti, soprattutto nella parte occidentale del Paese, continuando a monitorare attentamente gli aggiornamenti meteorologici.