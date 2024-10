Caraibi, riapre dopo il super restyling l’Hermitage Bay di Antigua

Trekking urbano, la rivincita della bellezza a passo slow Conoscere le nostre città a passo lento, camminando per assaporarle intensamente: è l’invito che si rivolge a turisti e locali per il prossimo 31 ottobre. Torna uno degli appuntamenti più... The post Trekking urbano, la rivincita della bellezza a passo slow first appeared on ViaggiOff.

Il festival che viene dal freddo: a Roma arriva Novembre Nordico Il mese prossimo è in arrivo un pizzico di Nord Europa a Roma: dal 5 al 30 novembre la Capitale celebra il suo legame con le culture nordiche per la...

Francia tra mito e futuro: "La Machine" torna in scena a Tolosa Definita la "Ville Rose" per i suoi edifici dalle caratteristiche sfumature rosa, Tolosa, Capitale della regione sudoccidentale francese dell'Occitania, può contare su un ricco patrimonio storico, architettonico e culturale, ma...