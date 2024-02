Caraibi, verso il debutto della new entry dominicana Viva Miches By Wyndham

Nel 2024 c’è una nuova “destinazione” ai Caraibi per Viva Resorts by Wyndham. «Il 2024 si presenta come un anno molto positivo in tutte le nostre strutture», ha dichiarato al nostro giornale Giuliana Carniel, vice president sales and revenue management della catena alberghiera caraibica, che dal 1987 gestisce e commercializza strutture in formula all inclusive.

Dopo un 2023 di grande soddisfazione per aver raggiunto occupazioni record, «grazie al supporto di tutti i nostri partner, verso i quali siamo riconoscenti, quest’anno daremo priorità assoluta alla nostra nuova struttura Viva Miches By Wyndham, tenendo conto che è inserita in una nuova destinazione per la Repubblica Dominicana, tra colline e spiagge incontaminate. Oltre al Viva Fortuna Beach By Wyndham, a Grand Bahama, per il quale siamo felici del suo rinnovo nel programma estivo», ha aggiunto Giuliana Carniel.

Viva Resorts by Wyndham deve un gran 2024 anche al Viva V Samaná. «Qui il 2023 è stato un anno eccellente, abbiamo chiuso con un’occupazione media di oltre l’80%, si tratta di un dato molto incoraggiante considerando che il numero di camere è stato implementato del 30%, arrivando a un totale di 286», ha concluso Carniel.

Il resort si trova nella penisola di Samaná, trattamento all inclusive, spazi, privacy, natura, attenzioni agli ospiti insieme a una ricca formula di ristorazione e un centro benessere lo rendono una soluzione ideale per ogni target di età.

Tante sono le escursioni e i tour proposti dall’hotel, come il giro alle cascate del Limon, la navigazione del parco nazionale Los Haitises, insieme alle proposte wellness presso la Spa, un’oasi dedicata al benessere con lezione di yoga. Molto apprezzato dalla clientela italiana del Viva V Samaná l’accesso adult only ad alcuni servizi e la possibilità di esplorare la zona individualmente, o attraverso il servizio escursioni del resort che organizza le attività senza intermediazioni.

Nel periodo che va da metà gennaio a fine marzo, una delle migliori esperienze proposte ai clienti riguarda l’avvistamento delle balene jorabadas.