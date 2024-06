Caribe Bay, stagione al via tra novità e progetti di ampliamento

Al via a Jesolo la nuova stagione di Caribe Bay: il parco acquatico a tema ha riaperto i battenti sabato 1° giugno e parte anche la stagione di Caribbean Golf, minigolf in tema piratesco con 24 buche, e la discoteca Vanilla Club.

Numerose le novità, sostenute da un investimento di 1,5 milioni di euro, destinato a migliorare ulteriormente la vivibilità del parco, con più spazio e più servizi a disposizione degli ospiti e altre opportunità.

Si parte da Silver Cove, nuova area relax in posizione panoramica che vedrà la luce a breve, realizzata attraverso un terrapieno che ingloba parte delle strutture portanti degli scivoli, armonizzandosi con la tematizzazione esistente. L’opera, che ha richiesto 10 mesi di lavoro, 2.000 tonnellate di sabbia e la piantumazione di 500 nuove palme, ha consentito di aggiungere 4.000 mq di spazio a disposizione degli ospiti, senza allargare i confini del parco, e un nuovo punto ristoro tematizzato e collocato in una posizione panoramica.

Il progetto comprende anche il restyling di una storica attrazione realizzata nel 1992, che da quest’anno prende il nome di Silver Waterfalls: l’iconico scivolo a doppia discesa è ora affiancato da un percorso pedonale che attraversa cascate, passaggi segreti, ponti sospesi e tunnel di piante tropicali, fino a raggiungere la nuova area panoramica.

Nel complesso l’opera ha visto la realizzazione di 3.000 metri quadri di nuova scenografia, interamente progettata e costruita da zero: ogni singolo elemento è stato scolpito e dipinto, in un lavoro portato a termine da un team di sette scenografi e paesaggisti appartenenti allo staff di Art & Department di Caribe Bay.

Sono stati aggiunti anche ombrelloni in foglie di banano e palme nell’area per famiglie Pirates’ Bay per un totale di 300 lettini a disposizione degli ospiti di ogni età. Tra le novità, anche un ampliamento di 1.000 mq che ha permesso di aumentare gli spazi dedicati agli uffici e a tutta l’area tematizzata che ospita docce, armadietti e spogliatoi.

Per Luciano Pareschi, ceo e founder Caribe Bay: «Quest’anno a Caribe Bay la parola d’ordine è benessere, inteso come più spazio a disposizione degli ospiti, più servizi e più opportunità, con i nuovi percorsi pedonali, ideali per chi desidera un’alternativa più tranquilla all’ebbrezza degli scivoli. Tutto questo per rendere il Parco ancora più vivibile, specialmente nelle giornate di maggiore affluenza, garantendo quindi un servizio allineato all’effettiva qualità della nostra proposta di intrattenimento. Ci aspettiamo una stagione simile al 2023, che per noi è stata un’annata ottima. I prossimi progetti di sviluppo si concentreranno su diverse aree: dalla sostenibilità, con l’obiettivo di rendere il parco autosufficiente dal punto di vista energetico, allo sviluppo di nuove attrazioni e tematizzazioni, che potrebbero comportare anche l’aumento dell’attuale superficie del parco e l’allungamento della stagione».

Sono in vendita i biglietti a tariffa promozionale “Special Limited” riservata a chi visita il parco nei mesi di giugno e settembre, acquistando il biglietto almeno 6 giorni prima della data di ingresso. Continua inoltre la formula Parco+Hotel, accessibile dal sito del parco e nelle agenzie di viaggi, che permette di approfittare della visita al parco per scoprire Jesolo e le località limitrofe: da segnalare in tal senso un incremento del 15% in termini di allotment e un andamento positivo delle vendite rispetto al 2023. La domanda registra una sostanziale stabilità dai mercati di lingua tedesca mentre crescono esponenzialmente le prenotazioni da Slovenia e Ungheria e, in generale, dai mercati dell’Europa centrale e dell’est.

Intanto, Caribe Bay continua la sua campagna di assunzioni con inserimento immediato.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa.