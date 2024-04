Carissimi ponti di primavera:

stangata da 780 milioni

I ponti di primavera costeranno alle famiglie italiane circa il 10,5% in più rispetto allo scorso anno. Il motivo, spiega Assoutenti, è da ricercare nei forti aumenti di prezzi e tariffe in tutto il comparto turistico e dei trasporti, con un aggravio di spesa da complessivi 780 milioni di euro rispetto al 2023.

«A pesare sui ponti saranno i rincari che interessano tutto il settore e riguardano ogni aspetto delle vacanze – precisa all’Ansa il presidente Gabriele Melluso – I pacchetti vacanza, ad esempio, hanno registrato nell’ultimo mese un aumento del +8,2% su base annua, ma sensibili impennate anche per gli alberghi, che hanno ritoccato le tariffe del +6,9%, e per gli alloggi in altre strutture (b&b, case vacanza), che segnano un +8,4% su anno».

Note dolenti sui trasporti, alle prese con rincari notevoli: «Spostarsi in aereo è proibitivo – sottolinea Melluso – i voli nazionali sono aumentati del 19,1% rispetto al 2023, quelli europei del 16,5%, i voli internazionali sono schizzati a +7,3%. E non va meglio a chi sceglie il treno, con rincari dell’8%, mentre autobus e pullman salgono del 4%. Chi invece sceglie di spostarsi in auto dovrà fare i conti con i recenti aumenti dei carburanti: la verde +8,3% da inizio anno e un pieno costa circa 7,5 euro in più».

A Firenze, intanto, aumentano i soggiorni prolungati e diminuiscono quelli mordi e fuggi per i ponti del 25 aprile del Primo maggio. «Quasi metà degli ospiti è statunitense, gli italiani sono solo il 5%», osserva Lorenzo Fagnoni, ceo di Apartments Florence, che da 17 anni gestisce oltre 500 abitazioni nel capoluogo toscano.

«Al momento – prosegue Fagnoni – i dati sono in aumento sia per quanto riguarda gli appartamenti occupati che in termini di Adr (Average daily rate). A oggi in occasione del ponte abbiamo il 10% in meno di arrivi rispetto allo scorso anno, ma contiamo di recuperare con i last minute, mentre come occupazione siamo già saliti da 65% a 68%, perché abbiamo clienti che pernottano per più tempo e stanno già occupando gli appartamenti. Il 48% degli ospiti proviene dagli Stati Uniti, il 7% dall’Inghilterra, 5 % da Italia e Messico, 3% da Australia, Brasile, Spagna e Turchia, 2% da Canada e Germania».

Per quanto riguarda, invece, gli agriturismi in Toscana, l’80% è al completo per il ponte del 25 aprile. I dati di Agriturist Toscana registrano un andamento stabile rispetto al 2023, ma sugli italiani pesa l’andamento meteo. «Il 25 aprile sarà il primo grande ponte della stagione e siamo molto fiduciosi – spiega è Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana – Gli agriturismi toscani sono sempre stati tra i protagonisti dei soggiorni primaverili e si auspica lo stesso quest’anno. Siamo davanti a un banco di prova».

«L’80% – continua Maccaferri – lo trovo un risultato più che ottimo, considerando le ultime vicende, che hanno disincentivato le prenotazioni su tutto il territorio regionale e non. L’inflazione e i conflitti internazionali gravano irrimediabilmente sulle partenze perché ormai si è istaurato un clima di paura. Per non parlare della variabile meteo che tiene in sospeso le conferme da parte degli italiani».

«Le aree interne, Chianti, senese e Val d’Orcia, non sono ancora al completo – nota Fabiola Materozzi, Confagricoltura Toscana e coordinatrice di Agriturist Toscana –La costa, invece, è in attesa delle previsioni meteo per confermare le prenotazioni. In generale, l’andamento è stabile rispetto al 2023 e come sempre si prediligono le strutture che offrono la somministrazione dei pasti».