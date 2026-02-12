Carnevale vale oltre 1,5 miliardi: le stime Mitur

L’Italia turistica marcia bene a Carnevale. Il tasso di saturazione Ota italiano (40,8%) supera quello di Spagna (37,4%), Grecia (30,45%) e Francia (29%). Nei luoghi più iconici – Venezia, Viareggio, Ivrea, Putignano, Acireale, Cento – il giro d’affari stimato è di oltre 1,5 miliardi di euro.

I dati sono stati elaborati dall’Ufficio statistica del ministero del Turismo in base a varie fonti: Data Appeal, Cst – Centro Studi Turistici Firenze per Assoturismo Confesercenti, Cna – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Fondazione Carnevale di Acireale, Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea.

Venezia, meta principale del periodo, genera un valore economico superiore ai 200 milioni di euro, Viareggio si assesta sugli 80 milioni. Tra i principali vettori di crescita, nel 2025, le cinque giornate della Battaglia delle Arance dello Storico Carnevale di Ivrea hanno fatto registrare oltre 120 mila presenze. Il Carnevale di Putignano, invece, ha attratto oltre 18mila spettatori nella giornata conclusiva e quello di Acireale ha chiuso con quasi 73mila biglietti venduti e incassi superiori a 664mila euro.

«La settimana del Carnevale – commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – con un tasso di saturazione quasi al 41%, prospetta sia una crescita di circa il 2% sullo scorso anno che una performance migliore rispetto ai principali competitor europei, quali Spagna, Grecia e Francia. Grazie alle iconiche manifestazioni di Venezia, Viareggio, Ivrea, Putignano e Acireale, l’Italia conferma la maggiore attrattività del nostro sistema turistico a livello internazionale. Il Carnevale, insomma, dipinge a tinte brillanti il quadro del turismo italiano, mostrando una domanda diffusa e ben distribuita sull’intero territorio, da Nord a Sud, fungendo al contempo da leva strategica di distribuzione e destagionalizzazione dei flussi».