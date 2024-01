Caro hotel, Firenze tra le città più economiche a gennaio

Un risparmio sulla tariffa del 70%. Firenze è la sesta città al mondo per l’abbassamento dei costi in hotel a gennaio, il mese più conveniente per viaggiare. È l’analisi degli esperti di viaggio di Bounce, relativa al prezzo medio per notte di un albergo a tre stelle in 60 destinazioni in tutto il mondo.

In vetta a questa graduatoria Malé, alle Maldive, con Heraklion, a Creta, e la capitale dell’Egitto, il Cairo, a completare il podio. Ecco una sintesi delle prime tre ai raggi X:

– Malé ha fatto segnare il calo dei prezzi più elevato, con una diminuzione dei prezzi dell‘85,0% da gennaio ad agosto. Se l’alta stagione a gennaio è dovuta al clima perfetto per le vacanze al mare, agosto, con una maggiore probabilità di pioggia, vede prezzi molto più accessibili.

– Capitale di Creta, Heraklion registra una diminuzione dei prezzi degli hotel del 77,5% da settembre a novembre. I costi più bassi possono essere attribuiti alla fine dell’intensa stagione estiva, con temperature più fresche e meno turisti.

I prezzi degli hotel al Cairo scendono del 76,6% da febbraio a luglio, mese generalmente caldo, il che scoraggia alcuni turisti e porta a una riduzione dei prezzi degli hotel.

In base ai dati evidenziati da Bounce, settembre e dicembre risultano in media i mesi più costosi per viaggiare, con 12 destinazioni che vedono i costi degli hotel raggiungere picchi più alti rispetto a qualsiasi altro mese. D’altro canto, gennaio è in media il mese più economico per una vacanza, essendo il periodo più conveniente per 15 destinazioni, tra cui Londra, Amsterdam e Berlino. Ad esempio, Berlino costa il 48% in meno a gennaio che a settembre.