Caro sci, rinnovato l’accordo Visa-Snowit

Torna l’antidoto contro il “caro sci” con la conferma della partnership tra Snowit, la piattaforma digitale che ha innovato i servizi per gli sport invernali e il turismo della montagna, e Visa, tra i leader mondiali nei pagamenti digitali. Una collaborazione che ha l’obiettivo di fornire agli utenti interessanti agevolazioni e un’esperienza di acquisto sempre migliore.

Dal 7 gennaio al 14 febbraio 2025, acquistando su Snowit un ordine del valore pari o superiore a 80 euro con una carta di credito, debito o prepagata Visa, si otterrà uno sconto di 15 euro. Per accedere alla promozione si deve andare su app o sito www.snowit.ski e dare il via allo shopping. Basterà inserire il codice VISASNOWIT15 nell’apposito box “Hai un codice sconto?” e verranno automaticamente decurtati 15 euro dall’importo finale.

Su Snowit non solo è possibile acquistare online lo skipass per oltre 50 località sciistiche d’Italia e d’Europa, ma prenotare lezioni di sci e snowboard, noleggiare attrezzatura, comprare pacchetti hotel+skipass e un’ampia gamma di divertenti attività ad alta quota come ciaspolate, escursioni con guida, cene in baita, gite in motoslitta, voli in parapendio, ingressi alle terme e tanto altro, per soddisfare tutti i gusti. La promozione terminerà il 14 febbraio, ma tutti i beni acquistati entro quella data potranno essere utilizzati e goduti per tutta la stagione neve 2024/2025.

Pasquale Scopelliti, ceo di Snowit e co-founder insieme a Riccardo Maggioni, commenta: «È questo il terzo anno di collaborazione tra Snowit e Visa e la soddisfazione è grande, per riuscire ogni anno ad aggiungere un tassello e a compiere un nuovo step, nell’offerta agli utenti di un’esperienza sempre migliore. Siamo partiti in questa stagione 24/25 con il lancio di SnowitPass al costo di 1 euro per gli utenti del circuito di pagamento Visa e lanciamo oggi questa seconda promozione, per iniziare alla grande il nuovo anno».