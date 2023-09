Caro voli, dietrofront:

“Niente tetto alle tariffe”

Marcia indietro del governo sulla spinosa vicenda del caro voli con una correzione alla norma contenuta nel dl Asset mirata a contenere le tariffe aeree, soprattutto riguardo ai collegamenti per le Isole. In un emendamento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al testo del decreto all’esame in Commissione Industria del senato, viene infatti eliminato il riferimento al prezzo massimo, riconducendo gli accertamenti di eventuali abusi attraverso il “coordinamento algoritmico delle tariffe” al campo di intese restrittive della concorrenza, che è materia di pertinenza dell’Antitrust. Dunque, sarà l’Authority a occuparsene, ma solo in un secondo momento.

Si tratta di una correzione significativa con la quale l’esecutivo prova a evitare eventuali contestazioni da parte della Commissione Ue (di cui avevamo ventilato l’ipotesi in questo articolo), visto che vige la piena libertà delle compagnie aeree di fissare le tariffe seguendo le logiche di mercato. Di fatto, questa correzione in corsa assegna un punto a favore di Michael O’Leary, il ceo della Ryanair che aveva lanciato un attacco mediatico al governo Meloni, definendo la nuova legge «spazzatura», chiedendone il ritiro, oltre alle dimissioni del presidente dell’Enac, Pierluigi De Palma.

Ma il fatto nuovo più eclatante nell’iter di questa contestatissima nuova normativa è la cancellazione del “divieto di fissazione dinamica delle tariffe modulata in relazione al tempo della prenotazione”, laddove si verifichino contestualmente tre condizioni, ovvero che si tratti di rotte nazionali di collegamento con le Isole (Sardegna e Sicilia), se applicate durante un periodo di picco della domanda aerea legata alla stagionalità e se ne deriva un prezzo di vendita del biglietto superiore del +200% superiore alla tariffa media. Ora queste tre condizioni vengono menzionate nella ‘correzione’ della norma come tipologìe di comportamento dell’aerolinea che possono essere prese in esame dall’Antitrust per avviare un eventuale procedimento nei confronti del vettore.

Nella normativa all’esame della Commissione Industria del Senato resta invece la stretta sull’attività di profilazione web dell’utente-passeggero o sulla tipologia di dispositivi elettronici utilizzati per finalizzare le prenotazioni, quando questo comporta un “pregiudizio economico dell’utente”.

A tal proposito, secondo quanto riportano fonti vicine alla Commissione del Senato, potrebbero esserci variazioni anche nel passaggio del decreto che prevede il divieto in vigore di pubblicizzare voli aerei con prezzi che non includono spese e tasse “prevedibili al momento della pubblicazione dell’offerta”.

Pressocchè invariato, infine, il comma della normativa che riguarda gli incentivi erogati dai gestori aeroportuali alle compagnie aeree per l’avvio di rotte che secondo lo stesso ministro Urso lo scorso anno si sono attestati intorno ai 300 milioni di euro, in buona parte ad appannaggio di Ryanair. Nel testo viene fatto esplicito obbligo ai gestori di pubblicare sui loro siti web i criteri di concessione e i requisiti per l’accesso agli incentivi, per garantire massima trasparenza e soprattutto viene di nuovo menzionata la vigilanza dell’Antitrust.