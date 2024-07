Caro voli, la bolla è esplosa

Avviso ai food lover: seicento ristoranti scontati a New York fino al 18 agosto Oltre 600 ristoranti in tutti e cinque i distretti con menù a prezzo fisso per quattro settimane, dal 22 luglio al 18 agosto: è la Restaurant Week di New York... The post Avviso ai food lover: seicento ristoranti scontati a New York fino al 18 agosto first appeared on ViaggiOff.

Cinque buone ragioni per una vacanza glamour nel Principato di Monaco Il Principato di Monaco invita a farsi scoprire anche d'estate, tra esperienze culinarie, tradizioni locali, mostra e vita notturna. Eletto anche Best European Destination 2024, Montecarlo è pronta ad accogliere...

A Bruxelles la Grand Place si trasforma in un arazzo di fiori in stile Art Nouveau Un tappeto di fiori da record incorniciato dai palazzi storici. torna l'iconica installazione di 1.600 m2 che copre di fiori e corolle la Grand Place di Bruxelles e quest'anno il...