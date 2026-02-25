Caro voli Sicilia: bonus sconti fino al 31 luglio

Meno di 40 giorni a Pasqua e la Regione Siciliana si muove per sostenere i residenti contro il caro voli. È stata ufficialmente confermata la proroga degli sconti sui biglietti aerei sino al 31 luglio 2026, con prezzi ridotti fino al 50% per studenti e fasce deboli. Una misura nata per arginare i rincari delle tariffe, soprattutto in occasione delle feste o nei periodi di alta stagione.

La vera novità non è però l’estensione temporale: il governo regionale ha deciso anche di aumentare l’importo massimo rimborsabile per ogni singola tratta, che passa dai precedenti 37,50 euro agli attuali 50 euro. La riduzione del 25% sul costo del biglietto è valida per tutti i cittadini regolarmente residenti nell’Isola al momento esatto dell’acquisto.

Inoltre, sconto del 50% (fino a esaurimento dei fondi dedicati) per categorie specifiche: studenti, persone con invalidità riconosciuta superiore al 67%, o residenti con un Isee inferiore a 15.000 euro. L’agevolazione non è valida per i viaggi all’estero, il rimborso si applica esclusivamente ai voli nazionali, diretti e senza alcuno scalo.

REFERENDUM, SCONTI SU TRENI E AEREI

Intanto, la Prefettura di Siracusa ha reso noto che ci saranno agevolazioni per i trasporti in vista delle consultazioni referendarie sulla Giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo: sconti su treni, aerei, traghetti e autostrade dal 13 marzo al 2 aprile per chi deve raggiungere il Comune di iscrizione elettorale.

Trenitalia, Italo e Trenord applicheranno sconti ai cittadini residenti in Italia e all’estero: Trenitalia: riduzione del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sul prezzo base per treni del servizio nazionale (Alta velocità, Intercity e Intercity Notte); su Italo sconto del 70% sui biglietti in ambiente Smart e Prima con offerte Flex, Extratempo e Bordo. Per quanto riguarda Trenord, riduzione del 60% sui biglietti nominativi di andata e ritorno a tariffa regionale.

Per il trasporto aereo Ita Airways offrirà uno sconto di 40 euro sui biglietti di andata e ritorno per voli nazionali di importo pari o superiore a 41 euro (tasse e supplementi esclusi).