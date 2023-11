Caro voli Sicilia, sconti per i residenti: Ita dice sì

Se sia un primo passo verso la continuità territoriale come in Sardegna lo scopriremo solo vivendo. Fatto sta che il tornado del caro voli che ha investito la Sicilia resta in cima all’agenda della settimana, come dimostra una nota dell’Enac, che esprime quanto segue:

«Con riferimento all’avviso esplorativo rivolto alle compagnie aeree da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, in merito allo sconto sul prezzo dei biglietti aerei ai cittadini residenti in Sicilia, per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità, l’Enac, nel prendere atto dell’iniziativa a favore del diritto alla mobilità dei siciliani, evidenzia che la partecipazione al bando è aperta a tutti i vettori aerei titolari di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato dell’Unione europea che intendono effettuare le rotte beneficiarie, come riportato nel decreto, anche nelle prossime stagioni di traffico, a partire dalla summer 2024».

Dov’eravamo rimasti? L’ultimo capitolo della saga lo aveva occupato l’Antitrust, annunciando l’apertura di un’indagine sull’impennata delle tariffe aeree in Sicilia e Sardegna, guarda caso le prime a finire in mezzo alla tempesta estiva scatenata dal decreto ad hoc varato dal governo, con immediata reazione da parte di Ryanair.

Un minimo di quiete fisiologica, poi all’orizzonte è apparso Natale e i costi sono nuovamente levitati: 400 euro per una sola tratta destinazione Sicilia. A stretto giro ’intervento del governatore, Renato Schifani, per calmierare i prezzi per le rotte verso Roma e Milano, con la benedizione del governo.

Tra le prime compagnie ad annunciare l’adesione all’iniziativa della Regione Sicilia c’è Ita Airways. “La compagnia – si legge in una nota ufficiale – ha già avviato le verifiche tecniche finalizzate all’adeguamento dei propri sistemi di vendita per distribuire online le tariffe dedicate ai residenti siciliani come previsto dall’avviso pubblicato dalla Regione. Ita comunicherà tempestivamente l’avvenuto aggiornamento dei sistemi una volta che lo stesso verrà completato”.

Inoltre, al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini siciliani durante le prossime festività natalizie, la compagnia, che nella winter in corso opera già 14 voli al giorno su Catania (7 da/per Roma Fiumicino e 7 da/per Milano Linate) e 13 su Palermo (6 da/per Roma Fiumicino e 7 da/per Milano Linate), ha previsto per il periodo delle festività natalizie 26 voli aggiuntivi (14 su Catania e 12 su Palermo), corrispondenti a un’offerta di circa 3.900 posti addizionali, di cui 2.000 su Catania e 1.900 su Palermo, concentrati sulle giornate dal 21 al 24 dicembre e del 2, 5 e 7 gennaio.

«Auspichiamo che queste iniziative intraprese dalla compagnia possano contribuire alla creazione di una rinnovata collaborazione con le istituzioni siciliane e con il territorio», commenta Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways.