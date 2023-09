Carrani, aperitivo “solidale” in fiera a Rimini con la Comunità di San Patrignano

Carrani Tours torna a Ttg Travel Experience, dall’11 al 13 ottobre, nel segno della solidarietà. Evento di punta della dmc alla fiera di Rimini è un aperitivo esclusivo in programma il 12 ottobre, tra le 16 e le 18. Un evento a numero chiuso (per informazioni [email protected]) a supporto dei territori colpiti, la scorsa primavera, dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna. Il servizio di catering è stato, infatti, affidato alla Comunità di San Patrignano, che servirà agli ospiti – partner commerciali, istituzioni e fornitori di Carrani – prelibatezze enogastronomiche locali, prodotte proprio in quelle terre sferzate dalle piogge torrenziali di maggio. Un piccolo, grande, gesto che conferma lo spirito filantropico dell’operatore romano, che tiene a sottolineare: “In tempi di crisi, la solidarietà e la collaborazione sono imprescindibili. Per questo annunciamo con soddisfazione la collaborazione con la Comunità di San Patrignano, unica per il suo modello di autofinanziamento: le entrate derivano dalle attività commerciali delle persone in recupero, come la produzione di prodotti artigianali di alta qualità e la gestione di aziende agricole, appunto”.

L’incontro a Rimini con la “community” del travel ha quest’anno per Carrani Tours un particolare valore. Il t.o. si appresta infatti a celebrare, nel 2025, i suoi cento anni sul mercato. A tutti i partner e ai collaboratori che parteciperanno all’evento la general manager Chiara Gigliotti riserva «un enorme grazie», in quanto la «condivisione di interessi e valori non è scontata».

Come ribadito in un recente articolo su L’Agenzia di Viaggi Magazine «in un panorama complesso come quello odierno, possiamo dirci orgogliosi di lavorare con aziende e soprattutto persone che, come noi, puntano alla qualità. Un network solido e collaborazioni di fiducia stanno alla base del successo dei singoli operatori. L’attuale contesto economico ha fatto emergere, ancor di più rispetto al passato, che collaborare significa garantire una crescita reciproca».

L’approccio human to human sarà, quindi, alla base dello scambio di idee e del delineamento degli obiettivi per il 2024 (e per anni a venire) che assumeranno concretezza nel corso della fiera di Rimini. Strategie e ingredienti della “torta Carrani” su cui presto svetteranno cento candeline.