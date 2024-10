Carrani nell’era Pannozzo: «Squadra che vince non si cambia»

A pochi giorni dalla sua nomina a ceo di Carrani Tours, Roberto Pannozzo ha le idee chiarissime sugli impegni che intende intraprendere per far proseguire all’azienda un virtuoso percorso di crescita. «Innanzitutto – afferma durante il suo debutto a Ttg – intendo avvalermi delle fortissime competenze acquisite da tutto lo staff del t.o. che proprio in questi giorni ho voluto conoscere da vicino, uno a uno. Un team di primissimo livello che sarà l’asset principale del mio mandato, perché squadra che vince non si cambia».

Priorità assoluta del manager sarà il restyling tecnologico, sia nel back che nel front office: «Punteremo a una ammodernamento della struttura e dei suoi processi. Tutto ciò sempre tenendo il cliente al centro delle nostre attenzioni, sia a livello di prodotto, che di comunicazioni e assistenza. Carrani Tours usa da sempre lo strumento del feedback dei clienti per migliorare servizi e prodotto; proseguiremo su questa strada per ottimizzare anche le prestazioni».

E riguardo alla scala di “valori” che Pannozzo intende alimentare al primo posto c’è la voce experience: «Una parola ormai inflazionata, ma che rende bene l’idea di come ci si deve approcciare al mercato. Ormai siamo tutti operatori esperenziali, ma ritengo che questa mission deve partire dalla costruzione del prodotto. Un lavoro fatto curando i dettagli e tenendo sempre presente il fatto che il cliente è centrale. Carrani Tours è una azienda che vive di sani valori, grazie all’apporto dei dipendenti che giorno per giorno operano con passione. L’elemento comune che il team pone al centro della sua operatività è creare un turismo di valore e continuare a essere l’azienda che da 100 anni è leader dell’incoming italiano. Una mission da perseguire con i clienti e con tutti i nostri fornitori. In altre parole, dobbiamo vendere con etica».

Uno slogan che racchiude sinteticamente gli obiettivi che si è già dato Pannozzo: «Intendo cogliere le opportunità del mercato, in particolare puntare sulla clientela individuale high spender, potenziando il nostro prodotto Premium, che già lavora con questo target, senza trascurare ovviamente quello che è stato sempre il core business di Carrani, ovvero i sightseeing».

Lato prodotto, novità d’un certo rilievo caratterizzeranno la stagione 2025: «Per l’anno del Giubileo – anticipa Pannozzo – abbiamo creato una particolare declinazione del nostro Fantasia con pre e post tour nella Capitale, che rimane punto di forza del nostro operativo a supporto del sightseeing. In evoluzione anche Magic Italy, con novità come le partenze da Roma per la Puglia per itinerari esperenziali ad alto valore aggiunto grazie a tour leader molto preparati».