Carrani Tours, entra il ceo Pannozzo. Gigliotti cambia vita

Sembra ieri che Chiara Gigliotti festeggiava, su una terrazza di Roma, i suoi trent’anni in Carrani Tours. E sembra sempre ieri che Paolo Delfini decise di scommettere su di lei, affidandole con fiducia incondizionata la sua azienda. Ma ieri non è oggi. Perché oggi Chiara, con il suo compagno di vita e di lavoro Martin Tártara, ha deciso di cambiare strada e intraprendere una nuova e più intima avventura che – ci auguriamo – sarà lei a narrarci più avanti. Intanto, dal 1° ottobre, un nuovo ceo è pronto a insediarsi negli uffici romani di via Pettinengo: si tratta di Roberto Pannozzo. «La migliore scelta che potessimo fare», non fanno che ripetere (e ripetersi) nella stanza dei bottoni.

Nome e volto noto del settore, il manager ha superato una rigorosa selezione in step, portando in dote a Carrani i suoi 20 anni di esperienza nell’inbound turistico. Avvezzo ai grandi Gruppi, Pannozzo ha guidato negli ultimi anni la divisione Going2Italy di Bluvacanze (Msc) e prima è stato general manager e amministratore delegato di Destination Italia Spa. Per otto anni, prima ancora, ha guidato il mercato italiano e quello europeo per Jumbo Tours, dmc di Alpitour World.

«Il futuro dell’azienda è in ottime mani, è la persona giusta», afferma Gigliotti, dando il benvenuto al collega e rassicurando i suoi aficionados: «La mia sarà un’uscita graduale, resterò in famiglia per un’occasione speciale: il centenario di Carrani Tours nel 2025. Curerò personalmente tutti gli eventi legati a questo traguardo: desidero che venga celebrata al meglio la nostra lunga storia e il contributo di ogni singola persona che ne ha fatto parte».

Parallelamente, nel suo nuovo ruolo di consulente senior per lo sviluppo strategico, la general manager uscente continuerà a seguire da vicino la startup Play Italy, «un progetto satellite che incarna la nostra visione innovativa sul futuro del turismo italiano», afferma.

Nel frattempo, il posto di comando passa a Pannozzo, che accoglie il nuovo incarico con le seguenti parole: «È un onore entrare in questa azienda storica, da sempre punto di riferimento dell’incoming. Farlo, per di più, a ridosso del suo centenario è incredibile. Sono sicuro che il talento presente in azienda, unito alla volontà di continuare a innovarsi ed essere leader del comparto, renderanno questa nuova sfida meravigliosa e stimolante».

Soddisfatto della scelta il presidente Delfini: «Siamo convinti che, sotto la guida di Roberto, Carrani Tours continuerà a prosperare e a essere un punto di riferimento nel panorama turistico internazionale», dichiara.

Ed è un adios speciale quello che riserva alla “sua” Chiara: «È molto difficile per me salutarla con i soli ringraziamenti di rito. Banale sarebbe valutare il suo lavoro per i soli risultati economici e/o organizzativi, certamente non trascurabili. Il suo valore aggiunto è stato, oltre alla competenza, la passione e l’empatia che ha trasmesso a tutti noi, dal primo all’ultimo, e che resterà a lungo come nostro patrimonio».

Da L’Agenzia di Viaggi Magazine i migliori auguri a Roberto Pannozzo per il nuovo incarico e a Chiara Gigliotti per tutto il bello che verrà.

Foto dell’ufficio stampa.