Carta d’identità a vita per gli over 70: il decreto è in vigore

Ora per gli ultrasettantenni la carta d’identità elettronica è a vita. La misura, inserita dal governo nel decreto legge Pnrr, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, anche se dovrà ancora passare in Parlamento per la conversione in legge.

Delle nuove disposizioni sulla carta d’identità si parla al capitolo 6, parliamo di una misura di “semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori”.

Nel secondo comma si spiega come la novità riguardi ogni carta rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026. La carta d’identità sarà poi utilizzabile anche per l’espatrio.

L’obiettivo – si legge nella relazione illustrativa passata in Consiglio dei ministri per l’approvazione – è di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni.