CartOrange cerca altri 50 consulenti di viaggio

Offensiva di CartOrange per nuovi 50 consulenti di viaggio. Un lavoro che secondo LinkedIn Italia è al primo posto tra le 15 professioni in maggior crescita negli ultimi tre anni, e che ha spinto l’azienda a lanciare appunto una nuova campagna di selezione a caccia di talenti.

«L’elemento distintivo della nostra organizzazione risiede nella capacità di valorizzare qualsiasi tipo di talento – dichiara Silvia Poli, hr manager di CartOrange – Tanto più in questi anni di rapide innovazioni, rispetto alle quali appare indispensabile acquisire idee, metodologie e capacità relazionali provenienti da ogni ambito del mercato. Diversità, infatti, è anche e soprattutto ciò che “fa la differenza”, ragion per cui il nostro consulente di viaggio viene messo in condizione di sviluppare competenze a seconda delle proprie capacità, senza mai forzare la specializzazione in schemi predefiniti. L’anzianità professionale media del 70% dei nostri consulenti è superiore ai dieci anni, a testimonianza dei valori che si vivono in azienda e delle opportunità di cui beneficiare entrando in CartOrange».

In totale, CartOrange arriverà a mettere in campo oltre 450 professionisti accomunati dalla stessa passione per la scoperta, da sempre via maestra alla felicità propria e altrui. Il ruolo di travel consultant è infatti considerato da LinkedIn Italia ideale per equilibrare vita e lavoro, per valorizzare le proprie competenze e puntare a uno stipendio più alto.

Come candidarsi? Sul sito, recentemente aggiornato, consulentediviaggio.it si trovano due percorsi lineari per offrire possibilità di inserimento a qualsiasi livello di specializzazione. Indipendentemente dall’esperienza del candidato (aspirante o esperto), la capacità di fornire servizi personalizzati costituisce il primo e fondamentale requisito, con l’obiettivo di coniugare alle proprie capacità organizzative l’utilizzo delle tecnologie digitali più avanzate.