CartOrange sigla un hospitality agreement con The Residence Maldives

Corsia preferenziale per l’atollo Gaafu Alifu, il più meridionale e meno esplorato delle Maldive. Grazie all’hospitality agreement siglato da CartOrange con The Residence Maldives, resort 5 stelle sull’isola Falhumaafushi, il mercato italiano potrà godere di condizioni privilegiate sino al 31 ottobre 2025.

A circa 360 chilometri in direzione sud da Male, capitale dell’arcipelago nell’Oceano Indiano, l’affioramento è comodamente raggiungibile con un volo di 50 minuti dal principale aeroporto nazionale sino al piccolo scalo di Koodoo; per accedere poi alle 94 ville della struttura occorrono meno di 10 minuti in barca.

L’accordo è in piena sintonia con la strategia di promozione definita lo scorso ottobre fra Maldive e Italia, attraverso i rispettivi ministeri del Turismo, con l’obiettivo di rafforzare i flussi dalla Penisola ricorrendo a partnership privilegiate. L’effetto sugli arrivi nell’arcipelago indiano è stato immediato: chiuso il 2024 con un record storico di oltre 2 milioni di turisti internazionali (+9,1% sul 2023, di cui oltre 144mila italiani), i primi due mesi del 2025 hanno fatto registrare altri 359mila visitatori, superando del 7% le corrispettive cifre della passata stagione e riportando l’Italia al quarto posto assoluto dopo Cina, Russia e Regno Unito, a discapito della Germania (e con un sensazionale +11,8% nelle prime due settimane del 2025, pari a 10,662 turisti dal Bel Paese, secondo mercato assoluto del periodo natalizio).

A conferma delle positive performance dell’arcipelago quale destinazione di grande appeal per la clientela italiana, si inquadrano i dati positivi registrati dal tour operator CartOrange, che ad oggi è il tour operator più venduto dai consulenti CartOrange sulla destinazione. In questo contesto troviamo le Maldive sul secondo gradino del podio per numero di richieste, subito dopo il Giappone, con un fatturato in forte crescita.

Così Claudio Asborno, responsabile del tour operator CartOrange: «L’accordo è strategico per supportare lo sviluppo di CartOrange sulla destinazione, oltre a inaugurare la collezione CartOrange Signature caratterizzata da plus e da elementi di personalizzazione. The Residence at Falhumaafushi riflette in ogni dettaglio i valori che CartOrange sostiene da sempre: l’eccellenza nell’offrire soggiorni di altissimo livello ed esperienze autentiche. Le experience CartOrange Signature rappresentano qualità, rispetto per l’ambiente e il desiderio di trasformare un viaggio in una storia da raccontare. I feedback dei clienti e dei consulenti che hanno già vissuto un’esperienza diretta al Falhumaafushi sono di grande valore, rafforzando la nostra convinzione di avere fatto la scelta giusta».

Grazie alla mediazione con The Residence Maldives, CartOrange dispone oggi di tariffe vantaggiose sul mercato italiano per la struttura ospitata a Falhumaafushi, parte della collezione internazionale di Cenizaro Hotels & Resortse collegata da un iconico ponte all’omonimo 5 stelle dell’isoletta di Dighurah, dove il Gruppo gestisce una seconda proprietà.

L’accordo permette di offrire servizi perfettamente calibrati alle esigenze degli ospiti: all’arrivo sull’isola il check-in personalizzato è svolto col supporto di un cavaliere CartOrange. Oltre alla lettera di benvenuto in camera, la società prevede poi un cadeau speciale e una Dolphin Cruise gratuita per due persone in qualsiasi momento del soggiorno. In caso di disponibilità, è fra l’altro possibile godere di un upgrade dell’abitazione assegnata: accanto alle beach villa, al The Residence Maldives sono presenti beach pool villa da una o due stanze da letto, così come water e deluxe water pool villas.