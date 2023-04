Caso Sardegna, la soluzione è il ferry

Per le destinazioni più richieste dell’estate mediterranea, la risposta al caro voli e alla scarsità di posti aerei arriva in ferry. «In anni difficili dal punto di vista finanziario, Gnv ha investito in capacità – dice Matteo Della Valle, passengers sales & marketing di Gnv – Dal 2019 al 2022 siamo passati da 16 a 25 navi, +50%. Un apporto importante al Mediterraneo turistico. In Sardegna, nel 2018 avevamo una sola nave, nel 2019 due, tre nel 2021 e quattro dall’anno scorso». Capacità quadruplicata per l’isola in termini di passeggeri, posti auto, cabine e passaggi ponte. «Abbiamo riaperto la Genova-Olbia, copriamo Genova-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia. Per il 2023, manteniamo le quattro navi», aggiunge.

Le compagnie di navigazione, chiaramente, indicano il traghetto come la scelta migliore. «Un’esperienza non comparabile con il volo, se si ha tempo. La vacanza inizia a bordo: ristorante, self service, bar, animazione. Ci si porta auto, animali domestici, più bagagli. È premiante per le famiglie. È una soluzione preferibile, non un ripiego», sostiene Della Valle.

«La questione non è come ci regoliamo rispetto al caro voli ma ciò che il trasporto via mare rappresenta – dice Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines – Spero che in futuro si pensi al traghetto non come mezzo alternativo, ma come “il” mezzo che ti porta a destinazione. L’andamento delle vendite estive, e non solo, fa ben sperare in tal senso. È agevole, confortevole e più economico, preferito dai nuclei familiari, perché abbatte i costi. Per le isole, le navi sono l’ideale: ti porti l’auto e ciò che ti serve, arrivi in centro città. A nostro favore gioca anche la sostenibilità, tema caro soprattutto ai giovani».