Castello Sgr incassa 50 milioni per l’hotel Bellevue di Cortina

02 Febbraio 13:21 2026

Un finanziamento di circa 50 milioni di euro finalizzato allo sviluppo dell’Hotel Bellevue Cortina d’Ampezzo. Lo ha ottenuto Castello Sgr, società di gestione del risparmio nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi (prevalentemente real estate), per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato Five Lakes.

Lo stanziamento è stato messo a disposizione dalla banca greca Alpha Bank per il progetto alberghiero a cinque stelle nel cuore di Cortina, sede delle imminenti Olimpiadi invernali in coabitazione con Milano.

L’Hotel Bellevue è situato in Corso Italia, arteria principale della perla delle Dolomiti, e si caratterizzerà per un posizionamento “alpine club” di fascia alta. Disporrà di 80 camere, di cui 27 suite con vista sulle montagne, oltre a una Spa di circa 500 mq e piscine indoor e outdoor, con un’offerta food & beverage curata e spazi pensati per un’ospitalità esclusiva.

Il progetto è promosso da Prodea Investments e Invel Real Estate. Una volta completato, l’hotel sarà gestito da Accor con il brand Emblems Collection.

«Questa operazione – sottolinea Michelangelo Ripamonti, responsabile investments hospitality di Castello Sgr – conferma il nostro impegno nel sostenere iniziative immobiliari di qualità e con forte componente di sviluppo in location prime come Cortina. Il finanziamento rappresenta un passaggio chiave per la realizzazione di un progetto alberghiero di fascia alta, destinato a rafforzare ulteriormente l’attrattività della destinazione anche grazie a un operatore internazionale di primo livello».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Sgr
