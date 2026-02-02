Castello Sgr incassa 50 milioni per l’hotel Bellevue di Cortina

Un finanziamento di circa 50 milioni di euro finalizzato allo sviluppo dell’Hotel Bellevue Cortina d’Ampezzo. Lo ha ottenuto Castello Sgr, società di gestione del risparmio nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi (prevalentemente real estate), per conto del fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato Five Lakes.

Lo stanziamento è stato messo a disposizione dalla banca greca Alpha Bank per il progetto alberghiero a cinque stelle nel cuore di Cortina, sede delle imminenti Olimpiadi invernali in coabitazione con Milano.

L’Hotel Bellevue è situato in Corso Italia, arteria principale della perla delle Dolomiti, e si caratterizzerà per un posizionamento “alpine club” di fascia alta. Disporrà di 80 camere, di cui 27 suite con vista sulle montagne, oltre a una Spa di circa 500 mq e piscine indoor e outdoor, con un’offerta food & beverage curata e spazi pensati per un’ospitalità esclusiva.

Il progetto è promosso da Prodea Investments e Invel Real Estate. Una volta completato, l’hotel sarà gestito da Accor con il brand Emblems Collection.

«Questa operazione – sottolinea Michelangelo Ripamonti, responsabile investments hospitality di Castello Sgr – conferma il nostro impegno nel sostenere iniziative immobiliari di qualità e con forte componente di sviluppo in location prime come Cortina. Il finanziamento rappresenta un passaggio chiave per la realizzazione di un progetto alberghiero di fascia alta, destinato a rafforzare ulteriormente l’attrattività della destinazione anche grazie a un operatore internazionale di primo livello».

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Sgr