Catania, ferrovia e aeroporto saranno collegati

Eureka! Un percorso pedonale sopraelevato di quasi 800 metri, dotato di tapis roulant per collegare la stazione ferroviaria di Fontanarossa ai terminal dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. La Giunta regionale siciliana ha approvato il progetto, che permetterà ai viaggiatori di raggiungere direttamente lo scalo in pochi minuti dai binari, senza necessità di utilizzare mezzi di trasporto intermedi.

L’intervento rappresenta un passo importante per migliorare l’integrazione fra trasporto ferroviario e traffico aereo in uno degli hub principali della Sicilia orientale. L’approvazione in Giunta era uno snodo burocratico cruciale per procedere con la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), atto che precede l’avvio del vero e proprio iter di autorizzazione e l’inizio dei cantieri.

Oltre al percorso pedonale sopraelevato di circa 780 metri e all’installazione di moderni tapis roulant in entrambi i sensi di marcia, per agevolare i passeggeri con bagagli, la completa integrazione intermodale garantirà un passaggio diretto, sicuro e coperto tra il trasporto ferroviario e quello aereo.

«Garantirà elevati standard di accessibilità e di sicurezza ai passeggeri siciliani e ai turisti – ha spiegato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – È una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali».

Inoltre, nell’ambito dei lavori sul raddoppio ferroviario della Messina-Catania, la Giunta regionale ha deciso di accogliere la richiesta dei sindaci dei Comuni interessati (Furci Siculo, Itala, Letojanni, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea e Taormina) e di non modificare il progetto originario, che comprende l’interconnessione Letojanni e il mantenimento della linea Letojanni-Alcantara.