Cathay Pacific, due nuove nomine in Europa

Due nuovi incarichi di Cathay Pacific in Europa. Adrien Ng è stato nominato regional director for Southern Europe, con sede a Parigi, e supervisionerà le operazioni commerciali, la pianificazione strategica e il coinvolgimento degli stakeholder della compagnia nell’Europa meridionale, in particolare in Francia, Italia e Spagna.

Con una vasta esperienza internazionale in affari aziendali e consulenza legale, in precedenza Adrien ha ricoperto vari ruoli strategici all’interno di Cathay. Laureato in giurisprudenza presso la London School of Economics, ha lavorato a Londra, Shanghai, Vancouver e Hong Kong prima di trasferirsi a Parigi per rafforzare la presenza del vettore nell’Europa meridionale. Succede a Maggie Wong, nominata chief operating officer di Hong Kong airport services, parte del gruppo Cathay, con sede a Hong Kong.

L’altro nuovo incarico riguarda Brian Tsoi, nominato regional general manager for Europe, con sede a Francoforte. Prima di assumere questo ruolo, Tsoi è stato regional director per l’Europa settentrionale, supervisionando le operazioni in Germania, Svizzera e Paesi Bassi. In precedenza, come general manager airport service delivery, è stato responsabile delle operazioni aeroportuali di Cathay.

Da quando è entrato a far parte di Cathay nel 2005, Brian ha lavorato nei settori formazione e sviluppo, servizi di bordo, vendite e sviluppo prodotti. Ha inoltre ricoperto ruoli di leadership in Nuova Zelanda, Indonesia, Bahrein e Arabia Saudita e ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Hong Kong Airport Service Ltd. e Lsg SkyChefs Hong Kong Ltd.

Nel suo nuovo ruolo Tsoi assumerà la responsabilità del mercato europeo, rafforzando ulteriormente l’impegno di Cathay in questa regione strategica. Forte sostenitore della diversità e dell’inclusione, continuerà anche a supportare la rete Fly With Pride di Cathay.