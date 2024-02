Cathay, poker di voli Milano-Hong Kong in estate

Hong Kong è sempre più vicina grazie al nuovo schedule di Cathay Pacific, compagnia di bandiera della regione. Con l’orario estivo arriva infatti il quarto volo da Milano. A partire da aprile il vettore opererà così quattro voli diretti alla settimana, con partenza il lunedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 12:35 dall’aeroporto di Milano Malpensa.

I passeggeri avranno quindi maggiori possibilità di volare verso Hong Kong e di raggiungere le altre destinazioni nell’Asia Pacifico che fanno parte del network, come Giappone, Vietnam, Thailandia, Indonesia, Cina Continentale e Australia.

«Il nuovo schedule con quattro voli settimanali vuole soddisfare la crescente richiesta dall’Italia, che vede Hong Kong come una delle principali mete dei viaggi business e leisure. Il nostro obiettivo è quello di incentivare sempre di più il collegamento diretto Milano-Hong Kong, un importante asse strategico per entrambe le città», afferma Daniele Bordogna, regional head of trade sales Europe .

Cathay Pacific punta a offrire un servizio premium ai propri clienti in ognuna delle classi di volo, in particolare in Business Class dove i passeggeri potranno godersi il volo sui sedili reclinabili, con biancheria da letto firmata da Bamford, così come l’amenity kit di bordo con all’interno prodotti altamente idratanti. Anche la Premium Economy offre sedili reclinabili, più spazio per le gambe e un poggiatesta, oltre a un amenity kit sostenibile con all’interno i principali accessori per godersi al meglio il volo di lungo raggio.

A bordo, la compagnia propone una selezione di piatti locali e internazionali in collaborazione con chef e ristoranti stellati Michelin di Hong Kong, come il ristorante Duddell’s, che celebra il patrimonio culinario della città, e il ristorante Pirata, con proposte di cucina italiana. L’intrattenimento in volo conta oltre 200 ore di contenuti, compresi quelli di Hbo Max e Disney+, affermando Cathay Pacific come la prima compagnia aerea asiatica a proporli.