Cathay, torna il volo diretto Roma-Hong Kong

Fiumicino-Hong Kong no stop. Dal 5 giugno al 25 ottobre 2025 Cathay Pacific torna a Roma con un volo diretto per la metropoli asiatica. Disponibile come servizio trisettimanale stagionale estivo, la rotta sarà il secondo collegamento diretto italiano di Cathay Pacific, che attualmente opera cinque voli settimanali da Milano Malpensa, che diventeranno giornalieri dal 30 marzo.

Questi gli orari dei voli: Hong Kong-Roma, partenza 00.45 e arrivo 7.50; Roma-Hong Kong partenza 11.45 e arrivo 5.20 (+1).

È la 12ª destinazione europea del Gruppo, che compie un altro passo avanti verso l’obiettivo delle 100 destinazioni globali entro il 2025. E c’è un altro aspetto importante da sottolineare: Cathay Pacific, infatti, si riaffaccia nella capitale proprio durante l’anno del Giubileo, che coincide con una serie di eventi e celebrazioni.

«La storia di Cathay Pacific in Italia ha inizio quasi 40 anni fa, quando abbiamo lanciato per la prima volta i voli diretti tra Hong Kong e Roma nel 1986 – sottolinea Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay – Sappiamo che i nostri clienti hanno atteso con ansia il ritorno di questa rotta e siamo lieti di tornare nella meravigliosa capitale italiana per quest’estate. Che viaggino per lavoro, per piacere o per le celebrazioni del Giubileo, non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli per fargli provare il nostro servizio di alto livello».

I voli con partenza da Roma saranno operati con l’Airbus A350-900, offrendo ai clienti letti completamente reclinabili in Business, sedili spaziosi in Premium Economy e comfort nelle cabine Economy.

Il Gruppo ha ora annunciato sei nuove città che si aggiungeranno nel 2025 al suo network globale: oltre a Roma, Cathay Pacific sta lanciando voli diretti per Hyderabad a marzo, Dallas ad aprile, Monaco a giugno e Bruxelles ad agosto di quest’anno, mentre la compagnia low cost del Gruppo Hk Express per Sendai a gennaio.

Inoltre, i clienti che viaggiano dall’Europa a Hong Kong possono anche collegarsi all’ampia rete di destinazioni del Gruppo Cathay nell’area Asia-Pacifico tramite il suo hub di origine, tra cui 19 destinazioni nella Cina continentale servite da Cathay Pacific e Hk Express.