Cbre partner dell’Italian Hospitality Investment Conference 2023

Cbre, il player mondiale della consulenza al settore immobiliare ed alberghiero, è l’esclusivo partner di Ithic 2023, Italian Hospitality Investment Conference, in programma a Roma fino al 20 ottobre. Per il Ceo di Cbre Italy, Mirko Baldini, «da anni il settore incontra un forte interesse da parte di investitori, operatori e finanziatori. Le ragioni vanno ricercate soprattutto nel processo di rinnovamento dell’offerta alberghiera italiana osservato negli ultimi anni con l’ingresso di investitori e operatori internazionali».

Da parte sua Francesco Calia, head of hotels di Cbre Italy aggiunge: «Con solo il 21% dello stock di camere alberghiere legate a un brand, l’Italia è a oggi tra i Paesi europei con la penetrazione di brand più bassa. Indubbiamente rappresenta una grande opportunità, sia per riqualificare lo stock esistente che per i nuovi sviluppi o conversioni. Caratterizzata da livelli di domanda e performance elevate, soprattutto nei mercati primari e secondari, l’Italia è infatti da sempre un target primario per i maggiori gruppi alberghieri e, di conseguenza, per investitori sia core che value add».

Sul tavolo gli argomenti sono molti: nuovi brand e concept per massimizzarne le performance e differenziarne l’offerta, come facilitare l’accesso al debito del settore e il tema Esg. L’industria dell’ospitalità, infatti, sta intraprendendo un percorso di trasformazione per abbracciare la sostenibilità verso l’ambiente, nei confronti di clientela, staff, filiere di valore e comunità locali. Questi sforzi congiunti contribuiranno a creare un settore alberghiero che può diventare un esempio di corporate citizenship e ispirare comportamenti virtuosi per turisti di ogni età.