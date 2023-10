Cdp, fa tappa a Torino il roadshow per il territorio

Sesta tappa del roadshow per il territorio di Cassa Depositi e Prestiti a Torino. Obiettivo dell’appuntamento è quello di presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione, per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del Pnrr, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Questi alcuni dei numeri dell’impatto generato da Cdp nella Regione Piemonte negli ultimi tre anni, illustrati durante l’evento: cinque miliardi a favore di oltre 9.300 imprese e 330 enti pubblici, di cui 1,3 miliardi per progetti infrastrutturali di rilevanza strategica, operazioni di rinegoziazione dei mutui per oltre 1,3 miliardi in favore di 366 enti locali e attività di advisory sui fondi del Pnrr per progetti dedicati allo sviluppo del territorio.

Nel dettaglio, Cdp ha finanziato in modo diretto 150 aziende per circa 1,4 miliardi. Per favorire ulteriormente il tessuto imprenditoriale del Paese, è stato messo a disposizione di istituzioni e intermediari finanziari circa 1,4 miliardi (arrivando così a un totale di 2,8 miliardi complessivi) in risorse, prodotti e soluzioni per sostenere indirettamente l’accesso al credito di tutte quelle aziende, in particolare Pmi, che non avrebbero potuto farlo all’operatività di Cassa.

Cdp ha mobilitato negli ultimi tre anni risorse per circa 800 milioni a sostegno di oltre 330 enti pubblici piemontesi generando un impatto positivo sia sul piano della sostenibilità e dell’inclusività, sia su quello ambientale. Inoltre, nel 2020, circa 366 enti locali hanno aderito all’operazione di rinegoziazione dei mutui esistenti, per un totale di circa 1,3 miliardi di debito residuo, liberando risorse da destinare all’economia del territorio per circa 54 milioni, grazie al risparmio ottenuto sugli interessi dovuti.

Dopo le tappe di Napoli, Brescia, Venezia, Firenze, Palermo e Torino, il Roadshow di Cdp proseguirà nei prossimi mesi toccando altre città, tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Genova e Verona.