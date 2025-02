CdsHotels, fatturato a quasi 60 milioni. New entry in Calabria

Bilancio positivo per CdsHotels, che nel 2024 registra un incremento del 7% rispetto all’anno precedente, avvicinandosi alla soglia dei 60 milioni di euro di fatturato. Il gruppo alberghiero, già presente in Puglia e Sicilia, compie adesso un ulteriore passo avanti nella sua strategia di espansione con l’apertura del CdsHotels Le Castella – Ninfe Saracene in Calabria, prevista per giugno 2025.

«L’arrivo in Calabria rappresenta per noi un passo strategico fondamentale» dichiara Ada Miraglia, direttore commerciale di CdsHotels. «Dopo aver consolidato la nostra presenza in Puglia e Sicilia abbiamo scelto questa regione per la sua straordinaria bellezza e il suo potenziale turistico. L’apertura del CdsHotels Le Castella-Ninfe Saracene rientra perfettamente nella nostra strategia di crescita e valorizzazione del territorio, offrendo un’ospitalità di qualità e sostenibile».

Situato nella suggestiva località di Le Castella, lungo la Costa dei Saraceni, il nuovo 4 stelle Superior offrirà 85 camere, una piscina, un ristorante con terrazza e un lido privato. Nel 2026 si aggiungeranno anche una sala congressi e un centro benessere. In linea con la filosofia del brand, la struttura punterà su un’offerta autentica e sostenibile, impiegando personale locale e promuovendo prodotti a chilometro zero.

«Crediamo molto nella responsabilità sociale e ambientale di un’impresa come quella turistica che, molto più di altri settori, basa il proprio successo anche sull’integrazione sostenibile e intelligente con il territorio su cui opera. Che un luogo sia sano, bello e piacevole da vivere per noi è fondamentale», puntualizza Miraglia.

Sul fronte internazionale, CdsHotels ha registrato un aumento del 37% dei turisti stranieri rispetto al 2023, con i francesi che hanno superato i tedeschi, grazie a nuovi accordi con tour operator transalpini. È cresciuta anche la clientela proveniente da Canada, Stati Uniti e Australia.

Secondo l’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, nel 2024 il mercato dell’ospitalità in Italia è cresciuto del 5%, raggiungendo un valore complessivo di 37,8 miliardi di euro. L’incremento della domanda internazionale e l’interesse per esperienze personalizzate hanno favorito questa espansione. CdsHotels si è messa al lavoro per intercettare queste tendenze con un’offerta sempre più mirata e diversificata.

Oltre alla crescita territoriale, CdsHotels investe nella digitalizzazione per migliorare l’esperienza degli ospiti. Dal 2025 sarà introdotta una piattaforma digitale avanzata, che integrerà servizi già esistenti come il pre-check-in online, un’area booking multistep, una guest app per prenotare servizi durante il soggiorno e un sistema di fidelizzazione personalizzato.

«Il mercato si sta orientando verso un’ospitalità sempre più esclusiva, con un’offerta che punta alla qualità e ad esperienze rigeneranti. CdsHotels investe costantemente nella digitalizzazione e nei servizi innovativi per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori», spiega il direttore commerciale di CdsHotels.

Le previsioni per il 2025 sono ottimistiche: il forecast segna un +36% rispetto allo stesso periodo del 2024. «L’obiettivo – conclude Miraglia – resta quello di ampliare la nostra offerta e consolidare la nostra presenza sul mercato nazionale e internazionale».