C’è anche Neos nel network Hahnair

Per Hahnair il 2025 è stato un anno all’insegna della crescita. Il fornitore di servizi di distribuzione per il settore dell’aviazione ha chiuso un anno record con 29 compagnie new entry nel suo network, il numero più alto di nuovi partner dal 2019 . Tra questi vettori rientra anche l’italiano Neos , parte del Gruppo Alpitour.

«La nostra missione è offrire ai consulenti di viaggio accesso a contenuti di volo ampi e attraenti , e la nostra solida crescita nel 2025 ci fornisce un’eccellente base per l’anno a venire – specifica Adriana C. Carrelli , vice president Airline Business di Hahnair – Con oltre 350 compagnie partner in tutto il mondo, il nostro network si colloca tra le reti di distribuzione aerea più estese a livello globale».

Nuove partnership con compagnie aeree lo scorso anno hanno interessato Asia, Africa, Europa, Medio Oriente e Americhe, migliorando le opzioni di prenotazione e la connettività per oltre 100mila agenzie di viaggi in più di 190 mercati. Grazie alle sue soluzioni di biglietteria, Hahnair consente ai partner aerei di offrire i propri voli nei Gds oltre il proprio raggio di distribuzione, aumentando le opportunità di ricavo sia per i vettori che per i consulenti di viaggio.