Cefalù, riapre il Pollina Resort. E Mangia’s studia l’upgrade

Apertura prevista per domenica 31 marzo in occasione delle Pasqua per il Mangia’s Pollina Resort, il 4 stelle del Gruppo siciliano dell’hôtellerie a 13 km da Cefalù, immerso in un parco naturale di 20 ettari ai piedi di Castelbuono, antico borgo nelle Madonie.

Il resort è composto da 345 camere eleganti e accoglienti, distribuite nel parco in più strutture intervallate da vialetti e giardini dal design in tipico stile mediterraneo, la maggior parte hanno vista sul mare e sulle isole Eolie.

Vero punto di forza del Pollina Resort sono gli spazi esterni da cui si scorge sempre la rocca di Cefalù; cinque ristoranti e un concetto di ristorazione che va oltre la semplice degustazione, permettono agli ospiti di vivere una taste experience che viaggia tra tradizione, innovazione e intrattenimento. Perseo è il ristorante buffet del resort con affaccio sul mare; Donna Floriana è il bistrot italiano dove è possibile gustare le tipiche ricette di pesce rivisitate con creatività; Kaigan sushi bar regala un’immersione nel mondo orientale in una location senza pari, la torretta del resort, mentre al Grano Pizzeria si gusta tutto il sapore di casa, tra tradizione e calore. Infine, lo Scausu grill è il restaurant dove gustare pesce in un ambiente fresco e dinamico.

Tre bar panoramici permettono agli ospiti di rilassarsi assaporando un cocktail al tramonto, o un piacevole snack durante una giornata di mare. Nel resort anche due piscine, una solo per adulti, campi sportivi, tennis, padel, calcio, e sport acquatici.

Un’area interamente dedicata ai bambini organizza giochi e attività per i piccoli ospiti e permette ai genitori di concedersi momenti di relax.

Intrattenimento con serate a tema e format innovativi, come “La dolce vita” che coniuga cibo, spettacolo e lifestyle, poi, cooking class, dj set, eventi serali e spettacoli di musica dal vivo.

Molto curato il programma di escursioni che offre tanti tour guidate diretti da guide locali con intere giornate dedicate alla scoperta delle bellezze e della storia dell’isola, dalla visita di Agrigento, Cefalù, Castelbuono, Palermo a gite nella natura del parco delle Madonie.

«Il resort ha una predisposizione ottima sia per il turismo classico, ma anche per una vendita di servizi extra soggiorno avendo tanti punti esterni che si possono usare per esempio per eventi, matrimoni ed è diventato negli anni un vero punto di riferimento per questa parte della Sicilia; ogni grande manifestazione ci vede coinvolti grazie agli spazi ampi su cui possiamo contare e naturalmente alla bellezza del luogo dove sorge la struttura. Molto importante è anche il segmento Mice per noi che qui trova uno spazio congressi, un vero auditorium, con un’area di complessivi 700 mq compost0 da 3 sale», sottolinea Gaetano Scancarello, marketing manager Gruppo Mangia’s.

Anche per il Pollina Resort, come per le altre strutture del Gruppo, sono previsti lavori di restyling che lo faranno diventare un 5 stelle che riguarderanno non solo le camere, ma anche tutti gli spazi esterni.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Mangia’s