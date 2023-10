Cent’anni di Turisanda con il catalogo “Once in a lifetime”

Un catalogo speciale, viaggi “Once in a lifetime”, con esperienze esclusive e che non si ripeteranno: è questa una delle attività a cui sta lavorando Turisanda 1924, brand di casa Alpitour World nella divisione Specialties & Goal oriented, «il marchio più longevo della travel industry italiana che l’anno prossimo festeggia proprio i suoi primi cento anni», annuncia Tommaso Bertini, chief corporate and tour operating marketing officer di Alpitour World, che ha anticipato la novità in occasione del lancio di Best in Travel di Lonely Planet, di cui il marchio Presstour by Turisanda è main partner.

«Sarà un anno importante per Turisanda, un’occasione unica che cercheremo di comunicare sia al mercato trade che al consumer tornando anche in comunicazione in maniera importante». E una delle iniziative principali sarà proprio il lancio di questo catalogo signature, che conterrà proposte di viaggio valide solo per un anno, uniche.

Ancora pochi i dettagli che vengono svelati, ma il manager anticipa che «sarà basato sui sei macrodirettrici, varrà solo un anno e proporrà grandi itinerari costruiti sul concetto della spedizione, con esperienze ed aperture esclusive e chicche disponibili solo per quest’anno e questo catalogo. Sarà veicolato anche grazie a una serie di testimonial e si avvarrà di influencer per comunicare anche sui new media e sui social».

E per celebrare il centenario del brand è in cantiere anche un evento dedicato soprattutto al trade.