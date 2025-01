Cento anni di Delta Airlines al Ces 2025 di Las Vegas

Cent’anni a solcare i cieli di tutto il mondo: Delta Air Lines ha festeggiato il suo prestigioso anniversario con un evento spettacolo a Ces 2025, la fiera di Las Vegas dedicata all’elettronica di consumo e alla tecnologia.

Delta ha commemorato un secolo di storia e di traguardi raggiunti nel mondo nell’aviazione con uno spettacolo tenutosi allo Sphere, nel corso del quale il ceo di Delta Ed Bastian ha condotto il pubblico attraverso un viaggio immersivo, presentando le nuove tecnologie e le partnership che faranno parte dei prossimi cento anni della compagnia, in una celebrazione che ha visto anche le performance dell’icona Lenny Kravitz, vincitore di numerosi Grammy Award, e della pluripremiata attrice Viola Davis.

«Nuove meraviglie come l’intelligenza artificiale che porta con sé la rivoluzione digitale, e la tecnologia sostenibile, ci offrono strumenti incredibili per trasformare l’esperienza di viaggio – ha affermato Bastian durante il suo discorso – Ma pur provando grande meraviglia per le nuove tecnologie, sappiamo da sempre che il vero scopo dell’innovazione è quello di migliorare la vita delle persone».

E tra le novità di spicco il Delta Concierge si avvale proprio dell’Ai generativa per ottimizzare la customer experience: uno strumento rivoluzionario che utilizza l’intelligenza artificiale per creare momenti fluidi e personalizzati semplificando al contempo il viaggio del cliente, operando come un assistente personale. Durante la sua presentazione, Bastian è stato raggiunto dal co-fondatore e presidente di Qualtrics Ryan Smith e dall’assistente di volo Delta Jeanie Brady, per discutere di come il feedback dei clienti modella il futuro dei viaggi.

«Delta pensa in maniera alternativa su come unire le esperienze digitali e fisiche a partire dall’app Fly Delta – ha sottolineato Ed Bastian – La nostra visione per Delta Concierge è che esso fungerà da assistente personale grazie all’intelligenza artificiale, basandosi sul profilo dei nostri passeggeri e sulle loro esperienze di viaggio».

I passeggeri Delta potranno dunque interagire con Delta Concierge via testo o input vocale. In tempo reale, lo strumento anticiperà le esigenze dei clienti e fornirà indicazioni contestualizzate. L’assistente Ai creerà efficienze che possano far risparmiare tempo e stress al passeggero durante e anche prima del viaggio.

Ed Bastian ha anche delineato un futuro di viaggio multimodale, in cui un singolo itinerario del cliente sarà integrato dall’inizio alla fine con servizi offerti dai partner. Condividendo il palco con il ceo di Uber, Dara Khosrowshahi, Bastian ha annunciato una nuova partnership che consentirà ai passeggeri di collegare i propri account Uber e SkyMiles e guadagnare miglia con corse e passaggi. Per appoggiarsi ulteriormente all’ecosistema del viaggio connesso, Delta Concierge si collegherà anche al servizio di taxi aereo elettrico di Joby che, nei prossimi anni, trasformerà l’esperienza di viaggio offrendo il trasporto da casa all’aeroporto.

Inoltre, per migliorare l’esperienza a bordo a livello globale, Delta sta introducendo un sistema di intrattenimento in volo basato su cloud: una innovativa piattaforma che si basa sull’esperienza personalizzata Delta Sync lanciata nel 2023 per i soci SkyMiles, aprendo la strada a offerte di contenuti ampliate e collaborazioni con brand conosciuti e amati dai passeggeri, come YouTube col quale Delta ha siglato una nuova partnership che consentirà ai soci SkyMiles di accedere ai contenuti di creatori, podcaster e artisti musicali preferiti senza pubblicità a bordo della maggior parte dei voli Delta.

Infine, sempre nel corso della serata di festeggiamenti a Las Vegas, è stato annunciato un nuovo accordo di Delta con Airbus UpNext per lanciare innovative soluzioni tecnologiche per le future operazioni di volo e avviare un’azione congiunta per la scalabilità del carburante per l’aviazione sostenibile (Saf).

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Delta