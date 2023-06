Centro ricerche di Fs: il 77% degli italiani viaggia nei giorni feriali

Il 77% degli italiani si mette in viaggio nei giorni feriali. Lo rivela un’analisi di Fs Research Centre, il centro analisi e ricerche del Gruppo Fs. Una percentuale pari a oltre 35 milioni di persone, mentre sono quasi 34 quelli che si muovono nei festivi, cioè il 74%.

Chi viaggia compie in media una distanza di circa 47 km al giorno nei giorni feriali e oltre 50 km nei festivi. Si muovono di più se residenti in province non capoluogo di regione, mentre oltre il 95% lo fa su strada, gli altri in ferrovia con uno 0,3% in aereo.

L’analisi di Fs Research è stata condotta sulla base dei dati generati dalla rete Vodafone di circa 23 milioni di Sim, 200mila celle telefoniche dislocate sul territorio nazionale e 30 miliardi di posizioni giornaliere referenziate, mappando la mobilità delle persone per diverse modalità di trasporto. Il tutto raccogliendo in tempo reale i dati della rete mobile e assicurando informazioni temporali e spaziali molto precise.

Obiettivo dell’indagine è monitorare l’evoluzione e le esigenze del settore dei trasporti, per pianificare al meglio gli investimenti nelle infrastrutture e le strategie di sviluppo dei servizi di mobilità collettiva: dai dati emersi negli ultimi mesi Fs vede crescere il numero di viaggiatori in treno superando le frequentazioni registrate nel periodo precovid.

Nel dettaglio, secondo i dati elaborati da FS Research, ogni viaggiatore nell’ultimo anno ha effettuato mediamente due spostamenti e mezzo al giorno. In termini di distanze percorse gli utenti che vivono in Basilicata e nelle regioni del centro Italia che affacciano sull’Adriatico, ad eccezione della Puglia, si caratterizzano per un maggior numero di chilometri percorsi al giorno.

Per quel che riguarda le stazioni ferroviarie, dai dati relativi al mese di aprile 2023, emerge che a Roma Termini sono transitate 8,9 milioni di persone, a Milano Centrale 7,3 milioni e a Napoli Centrale 5,5 milioni. Per esempio, nel mese di marzo la stazione di Roma è stata anche quella con il maggior tempo di permanenze medio per viaggiatore: 31 minuti, contro i 26 di Milano e i 28 di Napoli.